Po demolici tržnice tehdejší vedení města chtělo místo velkoryse revitalizovat. Díky investici 5 až 6 milionů korun tam mělo vzniknout jakési náměstí. Chybět neměly toalety ani stánek s občerstvením. Z toho ale po loňských volbách, kdy se změnili lídři radnice, sešlo.

Od zboření tržnice tak využívají prostor motoristé k živelnému parkování. Dominuje mu takzvaná „zeď nářků.“ „Stále čekáme na ČEZ, až odtud přeloží elektriku,“ poznamenal místostarosta Roman Tichovský s tím, že se město musí rovněž vypořádat s původním nájemcem tržnice.

Jak by měl prostor nakonec vypadat, zatím radnice nerozhodla. Provizorně, ale oficiálně, tam má vzniknout parkoviště. A to přes to, že benešovská komise pro architekturu vedení města doporučila, aby zvážilo návrhy svých předchůdců. „Projekt architektů Hynka Holiše a Jana Vaněčka se nám opravdu líbí,“ potvrdila předsedkyně komise Jana Čechová.

Tuhle drahou variantu ale radní zavrhli také proto, že definitivní podobě místa brání územní plán. A nový vzniká tři až pět let. Právě proto radnice nechce do revitalizace dávat miliony korun. I velkorysá předělávka by totiž byla stále jen provizoriem.