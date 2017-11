Na benešovském farmářském trhu zasáhl větrem stržený stánek dva lidi

Benešov – Zranění jednoho muže a také zatím neupřesněnou škodu na majetku muzikantů si vyžádal nenadálý poryv větru, který zasáhl benešovské Masarykovo náměstí. V závěru letošního předposledního farmářského trhu vítr strhl plátěný altán s kovovou nosnou konstrukcí, pod nímž vystupovali muzikanti z Českého šramlu Honzy Slabého.

„Zrovna jsme měli přestávku v hraní, takže jsme nebyli pod plátěným přístřeškem. Najednou přišel jediný, obrovský poryv větru a odhodil konstrukci asi o tři metry dál,“ popsal kapelník Českého šramlu Jan Slabý, událost, k níž došlo 11. 11. v 11 hodin, tedy v okamžiku, kdy se v celém Česku otevírají láhve se svatomartinským vínem.

A bylo po hraní, i když muzikanti plánovali vystupovat ještě zhruba tři čtvrtě hodiny. Vítr totiž na zem shodil drahé hudební nástroje a některé z nich poškodil.

„Moje housle náraz o betonovou dlažbu poškodil na lubu, ale natím jsem nezjistil, že by se na ně nedalo hrát. Hůř dopadl akordeon. Naopak basa, jako zázrakem zůstala stát,“ uvedl Jan Slabý s tím, že s organizátory farmářského trhu, městem Benešovem a také Kulturním informačním centrem Benešov jsou muzikanti domluveni na náhradě vzniklé škody.

Tu naopak nebude požadovat Jaroslav Janků obyvatel města Benešova. Právě on a s ním ještě další muž, přišli do kontaktu s těžkou ocelovou konstrukcí padajícího stánku. „Stánek zranil jednoho člověka a ten nám o úrazu řekl až v pondělí. Je nám líto, co se stalo. Případ řešíme prostřednictvím pojišťovny,“ uvedla mluvčí benešovské radnice Veronika Kondrátová.

Zraněného Jaroslava Janků ošetřili včera na chirurgii benešovské nemocnice. Palec pravé ruky mu ve správné poloze zdravotníci zafixovali sádrou. „Nic po nikom nechci, i když si myslím, že pořadatelé měli stánek zabezpečit lépe,“ řekl Jaroslav Janků, který se v okamžiku, kdy spatřil, jak se na něj řítí konstrukce, snažil uhnout.

„Nechtěl jsem, aby mě stánek nezasáhl do obličeje, třeba do oka. Padl jsem ale na dlažbu kolenem a narazil si ho. Konstrukce mě přesto zasáhla do ruky a poranila mi palec,“ uvedl muž a popsal i další část incidentu. „Muž, který stál vedle mě se snažil chránit před letící konstrukcí svou manželku a při tom ho stánek zasáhl také,“ řekl Jaroslav Janků.

Podle mluvčí radnice poryv větru udeřil takovou silou, s níž nikdo nepočítal. „Stánek byl ale zabezpečený právně,“ dodala Kondrátová.