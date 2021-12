„V současné době máme hospitalizovaných s covidem 19 čtyřiatřicet pacientů,“ potvrdil ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Roman Mrva při tiskové konferenci Středočeského kraje, která se konala v pátek 3. prosince v Benešově.

Jen pro srovnání, v nejhorším okamžiku jarní vlny epidemie se v Benešově léčila stovka covid+ pacientů. Situace tehdy dospěla až k nutnosti jejich převozu do nemocnic méně vytížených. Proti minulosti tu je ale ještě další rozdíl. „Na intenzivní péči končí zhruba desetina pacientů,“ řekl Roman Mrva s tím, že z celkového množství hospitalizovaných jsou dva pacienti na dětském oddělení, čtyři na ARO a další dva na JIP interního oddělení.

Nemocnice kvůli covidu někde omezují hlavně náročnější plánované zákroky

Každopádně i nyní, stejně jako na jaře stále platí, že zdravotnický personál je extrémně pracovně vytížený. Podle ředitele nemocnice to platí zejména pro ty z interny.

„Zdravotníci si vlastně po celou dobu pandemie nestíhaní vybírat řádnou dovolenou a to už trvá i dva roky,“ potvrdila Mrvova slova Markéta Bláhová, ředitelka pro lékařské obory. Poděkovala také všem svým kolegům bez rozlišení pracovního zařazení. „Nemocnice je jeden organismus a problémem může být i nefungující transport jídla k pacientovi,“ připomněla.

Ze zhruba 800 pracovníků nemocnice je nyní 55 mimo službu. Nemocných, v karanténě nebo na „paragrafu“ s dítětem. „Nevypadá to sice špatně, ale je to velký zásah do fungování nemocnice z hlediska střídání služeb,“ upozornila.

Také na Benešovsku řádí ve školách koronavirus

Zlepšit situaci pomáhají i v Benešově tři vojáci a další tři k nim přibudou příští týden. Do služby se také přihlásily dobrovolnice z benešovské Střední zdravotnické školy a s jejich pomocí jsou v nemocnici nadmíru spokojeni. Ústav znovu přijal také další opatření. „Omezili jsme počet operačních sálů o dva a tím plánovanou operativu zredukovali na minimum. Akutní a onkologické operace ale jsou a budou neomezené,“ ujistil ředitel.

Přes uvedená opatření se dál operuje a to třeba i na ortopedii. „Někteří lidé čekají na kloubní náhrady dva i více let a trpí obrovskými bolestmi a jsou už na hraně jak se s nimi vypořádat. Jenže pro nás je v této době limitující zachování volných pooperačních míst na JIP. Proto si nyní vybíráme k operacím pacienty, o nichž předpokládáme, že nebudou vyžadovat péči na JIP nebo ARO,“ vysvětlil Roman Mrva důvod úprav pořadníků.