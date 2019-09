/FOTOGALERIE/ Každý svého zdraví strůjcem, půjčila a malinko si poupravila Liga proti rakovině Praha známé přísloví, které použila jako motto pro letošní zastavení ve vybraných městech a propagaci zdravého životního stylu a boje proti rakovině. Akce byla pojata ve formě soutěžních disciplin, které návštěvníci překonávali a zároveň tím nenásilně získávali informace o tom, jaká rizika vyplývají z hazardováním se zdravím a jak snížit riziko onemocnění rakovinou.

Liga proti rakovině Praha pořádala preventivní akci pod názvem Každý je strůjcem zdraví svého. | Foto: Deník / Eva Kovaničová

O akci nám něco více prozradila moderátorka a spoluorganizátorka Světlana Lavičková. „V poslední době se často mluví o zdravém životním stylu a o tom, že bychom se měli zamyslet nad sebou, ale dokud lidem nic není, tak to po nich jen stéká, kývnou hlavou, jo, to jsme slyšeli už pětkrát a pak si dají brambůrky. Celá výstava je pojatá, aby to bylo na pohodu a na úsměv. Nikomu se nic nevnucuje, nestrašíme je. Naše panely informují o rakovině trochu s nadhledem, chceme svými aktivitami říci, že rakovinou svět nekončí, že moc záleží na tom, jak se k onemocnění postavíme a že se dá žít relativně normálním životem či už jste po operaci prsu, nebo máte kolostomii. Už jsme navštívili víc než 80 měst, každý rok je to osm zastavení, jsou místa, kde chodíme častěji, protože je s nimi skvělá spolupráce. A mezi taková města patří i Benešov, kdy se třeba do vystupování na pódiu hrnou žáci základních škol bez toho, abychom je do toho nutili.“