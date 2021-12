„Důvodem nutnosti takových podmínek je to, že nepůjde o zařízení pro přistávání podle přístrojů, ale takzvaně na oči,“ vysvětlil Vladimír Hadač, ředitel bystřické příspěvkové organizace Letiště Benešov.

Modernizaci letiště, osvětlení vzletové a přistávací a také pojezdové dráhy včetně odbavovací plochy či zpevnění některých částí pozemků si vyžádaly rozšiřující se podmínky provozu aeroportu. Díky tomu bude možný provoz v jinak příznivé viditelnosti také po soumraku. Letiště má kvůli tomu nastavenou prodlouženou provozní dobu i dobu, kdy se piloti budou učit přistávat ve tmě.

„To je proti létání za světla úplně jiná disciplína a piloti se musí nově naučit například i odhad výšky,“ popsal Vladimír Hadač.

Investorem nové výbavy letištní plochy je Středočeský kraj. Tomu také patří pozemky, zatímco firma provozující letiště je příspěvkovou organizací města Bystřice, které má na to s krajem smlouvu. Ten za reflektory, jichž je na ploše i příjezdu k ní a místě odbavení letounů celkem 54, ale také za kontejner se záložním dieselelektrickým zdrojem s výkonem 35 kW a osvětlený bíločervený letištní pytel signalizující sílu a směr větru, zaplatí 26 milionů korun. To proto, že se při převzetí pozemků kraj zavázal, že bude provoz letiště zkvalitňovat. Jenže vedení kraje se změnilo a jiný je také jeho názor na letiště samotné.

„Osvětlení dráhy letiště byl projekt našich předchůdců, a když jsme nastoupili do funkce, veškeré náklady už byly uhrazeny,“ uvedla hejtmanka kraje Petra Pecková. „Letiště u Nesvačil není záležitost, kterou rozhodně do budoucna nechceme podporovat, která by byla pro Středočeský kraj nezbytná a kterou by proto měl kraj platit,“ tvrdí hejtmanka s tím, že kraj bude o pozemcích jednat i s Bystřicí, která o pozemky má zájem.

Podle bystřického starosty Michala Hodíka stojí město o zachování letiště i nadále. „Také proto by bylo dobré, abychom letiště, včetně pozemků, měli plně pod kontrolou,“ potvrdil.

Piloti, kteří budou chtít využívat nových možností Letiště Benešov, budou muset mít s touto organizací podepsanou smlouvu se stanovením podmínek a to i technických, ohledně samotných letadel nebo toho, do jaké doby musí svůj letoun uzemnit.

„Úřad pro civilní letectví nám dal zkušební dobu na šest měsíců a zatím nechce slyšet o jejím zkrácení,“ dodal Vladimír Hadač.