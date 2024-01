Přesto část Muzeem Podblanicka dříve využívaných prostor MUD už přece jen získalo. Na další se může těšit v dosud blíže nestanovené budoucnosti. Jednak se do dvou let MP odstěhuje zcela a pak podkrovní prostory uvolní ZUŠ. Ta se má přestěhovat, podobně jako další obory, do zrekonstruovaného Hotelu Pošta. Kdy, není jasné. Na rekonstrukci Pošty zatím Benešov nemá. Zisk dalších 100 m² přivítala ředitelka MUD Gabriela Francová. „Jsme rádi, že se nám rozšířily výstavní prostory, protože jsme dosud neměli možnost ukázat návštěvníkům předměty ukryté v depozitářích,“ sdělila.

Vznikne nová stálá expozice

Z muzejních skladů se tak dostal i první zajímavý artefakt, Modrá socha ženy od Olbrama Zoubka. Právě expozice v této nové části MUD už má být do začátku února instalovaná. A podle ředitelky se má stát jakousi upoutávkou toho, co návštěvníky čeká dál. Na to si ale bude potřeba ještě počkat. Nejspíš až do roku 2026, kdy z objektu definitivně zmizí i expozice Muzea Podblanicka věnovaná Benešovu. Místo ní má vzniknout stálá expozice uměleckých děl, jejichž autoři tvořili, žili nebo se narodili na Benešovsku.

Reprezentační ples města Sázava zahájil plesovou sezonu. Zazpívat přišel i Elvis

„Bude to tvorba například malířů Vladimíra Cidlinského, Vladimíra Antuška, Františka Holoubka nebo vlašimské rodačky Anny Roškotové,“ dodala ředitelka. Bezprostředně poté, co z uvedeného místa odejde MP, ale Gabriela Francová počítá nejdříve s rekonstrukcí místa. „Dobré je, že nebudeme muset rekonstruovat podlahy, ale například osvětlení už neodpovídá současným požadavkům,“ připomněla s tím, že se nyní ani neodvažuje odhadnout, kolik to bude stát. „Bude to ale asi hodně peněz,“ naznačila.

Muzeum Podblanicka se přesune do Piaristické koleje

Muzeum Podblanicka najde nové výstavní prostory o 200 metrů dál, v Piaristické koleji na Masarykově náměstí. „V současné době vzniká projektová dokumentace podle požadavků, které nám Muzeum Podblanicka sdělilo,“ uvedl za vlastníka Piaristické koleje benešovský místostarosta Roman Tichovský. V Piaristické koleji stačí podle místostarosty vybourat nenosné příčky, instalovat nové elektrické rozvody a vymalovat. Díky tomu by rekonstrukce neměla být drahá.

Reprezentační ples se nesl v duchu první republiky. Zatančil i Lexa z Comebacku

„Vznikne tam výstavní plocha a přednáškový sál. Depozitáře bude mít Muzeum Podblanicka dál v areálu krajských cestářů benešovské v Křižíkově ulici, kde sídlí také ředitelství muzea,“ dodal Roman Tichovský. Jaké představy má Muzeum Podblanicka o novém místě, upřesnil jeho ředitel Radovan Cáder. „Chtěli bychom propojit novou muzejní expozici i s prostory města a využít při tom i nové technologie, které skýtají řadu možností. Při tom bychom chtěli představit město Benešov trochu netradičně v podobě, která odpovídá 21. století,“ prozradil ředitel Muzea Podblanicka.