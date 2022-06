„O odstěhování do naší Piaristické koleje jsme už jednali s ředitelem Muzea Podblanicka a také s projektantem. Upřesňovali jsme si zadání projektu tak, aby to vyhovovalo Muzeu Podblanicka,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Ředitel muzea Radovan Cáder pak potvrdil, že se na věci skutečně už pracuje. „Děláme pro to všechno, a to jak město, kraj i my, aby se to povedlo,“ řekl.

OBRAZEM: Dočká se barokní špejchar záchrany? Pomoci má sochařské sympozium

Ke vzniku projektu by mělo dojít ještě letos. Podle místostarosty to bude naprosto jednoduché, protože se budou jen vybourat příčky. „Vytvoří se větší prostory pro výstavy,“ dodal a připomněl ještě, že MP by se mohlo stěhovat už napřesrok.

Tak optimistický ale Radovan Cáder rozhodně není. „Víme, jaká je doba a jaké jsou dnes ceny. Proto, dokud to nebude hotové, nikdo z nás tomu úplně nemůže věřit,“ míní a odhaduje, že lidé by se poprvé mohli podívat na nové expozice Muzea Podblanicka v Piaristické koleji v roce 2024.

Muzeum umění a designu sídlí v secesní budově na Malém náměstí.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Také proto zatím není vůbec jasné, jaký bude MP platit městu nájem. Výhodou nových prostor ale podle ředitele muzea bude to, že expozice budou soustředěné a ne rozdělené, jako je tomu v případě budovy na Malém náměstí. „Na úpravu Piaristické koleje, ale také prostor v našem objektu muzea na Malém náměstí bychom rádi sehnali dotaci,“ upozornil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.