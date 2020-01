Mufloní sirotci budou žít asi už jen s lidmi

O dva mufloní sirotky, kteří dostali lidská jména - Rozinka a Břéťa, se už několik měsíců starají pracovníci Záchranné stanice Českého svazu ochránců přírody v Pavlovicích u Vlašimi. Jsou to první mufloni, kteří se do stanice za deset let její existence, dostali.

Mufloní kluk Břéťa. | Foto: ČSOP Vlašim