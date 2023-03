Práce by podle současných předpokladů měly začít během prvního čtvrtletí příštího roku a trvat sedm měsíců. Při rekonstrukci cestáři třiadvacet metrů dlouhý most, který má na obou stranách silnice tři čtvrtě metru široký chodník vedoucí odnikud nikam, rozšíří. Dnes je tam silnice široká 5,5 metru.

Rozšíření má zabránit například tomu, aby auta jedoucí ve směru na Benešov najížděla za zatáčkou při vyhýbání protijedoucím vozům na obrubník onoho chodníku. Může při tom dojít ke kolizi nebo proražení pneumatiky.

Reálný stav může zvýšit cenu

Mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) Petra Kučerová uvedla, že zhotovitel most rozšíří pomocí nasazené desky. V podstatě má jít o to, že stavebník odstraní betonové zábradlí a obnaží horní část mostu. V té spodní po odstranění poškozených částí a jejich nahrazení novým materiálem pak vybuduje bednění. Deska bude nejspíš kopírovat mostní oblouk. Stará a nová konstrukce se pak propojí pomocí armatury.

Tak by to mělo být, ale zcela jasno budou mít stavbaři teprve v okamžiku, kdy se odstraní horní stavbu a podívají se mostu takzvaně pod pokličku. Pokud bude reálný stav odlišný, než se předpokládá, nemusela by pak na akci stačit ani v současnosti zajištěná částka 15 milionů korun.

Jasné není v tuto chvíli ani to, kudy povede oficiální objízdná trasa. Nejkratší cesta však je přes hráz Konopišťského rybníka. Benešovský místostarosta Roman Tichovský potvrdil, že radnice zatím neobdržela žádnou žádost o povolení trasy pro objížďku.

„Až nějakou žádost o trasu dostaneme, vyjádříme se k ní. Ale třeba objížďka přes hráz, byť jen pro osobní auta, není dost dobře myslitelná. V Konopišti během sezony přechází denně od parkoviště k zámku velké množství chodců a pustit mezi ně auta proto nelze,“ předeslal.

Výpůjčka zařízena

Kvůli zajištění dostatečného místa pro zařízení staveniště si naopak už nyní KSÚS zařídila výpůjčku benešovských městských pozemků mezi mostem a velkým konopišťským parkovištěm.