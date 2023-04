„Firma nám nepředložila koncept realizační dokumentace stavby ani po urgencích a za to dostala smluvní pokutu. Navíc jsme ji upozornili na možnost odstoupení od smlouvy o dílo,“ potvrdila mluvčí KSÚS Petra Kučerová s tím, že vzniklou situací došlo k hrubému porušení smluvních podmínek. Člen správní rady firmy CTB Tomáš Chmelař na žádost Deníku o vyjádření k vypovězení smlouvy odpověděl krátce: „Bez komentáře.“ A zavěsil.

Krajští cestáři firmě staveniště předali už loni v srpnu, ale v následujících měsících podle mluvčí KSÚS došlo pouze k částečné demolici mostu. Stavba v hodnotě 9,5 milionu korun měla být dokončena letos v létě, ale tento termín se z výš uvedených důvodu dodržet nepodaří. „Pokud vše kolem nového výběrového řízení proběhne bez potíží, mohli bychom opět začít stavět v létě a v případě příznivých klimatických podmínek v zimě by mohl být nový most dokončen ještě do závěru letoška,“ dodala Petra Kučerová.

Most v sousedství objektů známého golfového resortu byl ve špatném technickém stavu a v současnosti už je zcela zdemolovaný. Nesvačilský potok odvádějí z místa stavby platové trubky s průměrem zhruba jeden metr. Chybějící most nahradí nová železobetonová konstrukce. Silnice přes Tvoršovice je kvůli stavbě zcela uzavřená a auta po dobu výstavby jezdí objížďkou přes Bystřici a Nesvačily.