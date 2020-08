Výskyt uvedených nemocí včel totiž může doslova ze dne na den utnout koníček předávaný v rodinách po celé generace. Velkochovatelům zase může způsobit finanční ztráty a v horším případě i krach jejich podnikání. Jaká je situace v této oblasti, připomněl Zdeněk Císař, ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj.

„Na Benešovsku jsou letos dvě ochranná pásma vyhlášená na základě nálezu moru včelího plodu na třech stanovištích,“ potvrdil ředitel odboru krajské veterinární správy s tím, že jedno ze stanovišť je na Vlašimsku a dvě na Divišovsku. „Na všech stanovištích se přistoupilo k likvidaci postižených včelstev spálením. Jedno stanoviště bylo spáleno celé a dvě pak částečně. Ochranná pásma zasahují celkem 24 katastrálních území,“ dodal.

Současně ale připomněl, že vzhledem k úzké spolupráci mezi Státní veterinární správou a Českým svazem včelařů je v rámci republiky situace poměrně dobrá. Výskyt moru včelího plodu se od roku 2016 do loňska snížil z 242 ohnisek na 134.

To podle Zdeňka Císaře značí cílevědomou a svědomitou práci nejen včelařů, ale i veterinářů. Jedním z těch, kteří do této kategorie patří, je i pětačtyřicetiletý Martin Škvor z Benešova, který včelaří dvanáct let.

„Včelařství jsem zdědil po otci,“ popsal rodinnou tradici a současně potvrdil, že z varroázy obavu nemá, protože se jí lze účinně bránit. „Musí se to ale dělat poctivě a důsledně. Když to někdo odflákne, jsou opatření neúčinná,“ upozornil a připomněl, že jedno z ochranných pásem se dotýká i území, kde včelaří. „Při rozborech na mor včelího plodu jsem dopadli dobře,“ dodal.

Situaci v Česku lze jako dobrou vnímat i z toho, že hned čtyři kraje jsou prosté moru včelího plodu. Producenty medu však trápí také varroáza. Kvůli ní zkontrolovala Státní veterinární správa v Česku téměř 61 tisíc stanovišť. „Bohužel letošní nález je proti loňskému vyšší,“ posteskl si Zdeněk Císař.

Státní veterinární správa proto vydala metodický pokyn pro včelaře k prevenci a tlumení varroázy. Sami včelaři jsou však iniciativní a ti ve Středočeském kraji už tři roky mají akci Hrr na mor. Právě ta je zaměřená na vyšetření včelstev na přítomnost moru včelího plodu. Akce je dobrovolná a vyšetření pro včelaře zdarma.