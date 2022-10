Monínec leží na Příbramsku, nicméně k součinnostnímu výcviku, zaměřenému na nácvik záchrany osob v případě poruchy lanovky, se sjeli lezci ze stanic Příbram, Benešov i Kladno – a dorazili také jihočeští kolegové. Společné výcviky lezeckých skupin nejsou ojedinělé, nicméně v tomto případě se jedná o nácvik společného nasazení i pro případ reálné akce. Monínec u Sedlce-Prčice se totiž nachází při hranici okresů Příbram, Benešov a Tábor, přičemž v případě potřeby by lidem v nesnázích, které by bylo nutné z lanovky vysvobodit, přijely na pomoc hasičské vozy z více směrů.

Hasiči dokážou dostat lidi z lanovky, i když technika stávkuje

To se ostatně stalo letos 11. února odpoledne. Lanovka se stovkou lyžařů se tehdy zastavila kvůli závadě – jednomu zadřenému ložisku – a rozjela se akce přesně tak, jak se pravidelně trénuje: povoláni k zásahu byli lezci středočeští i jihočeští; z Prahy dokonce vzlétl vrtulník. Jejich nasazení ale nakonec nebylo zapotřebí: obsluze se podařilo uvést lanovku do pohybu, což pasažérům umožnilo vystoupit pohodlněji než v případě, kdy by se museli dostávat na zem za asistence hasičů. Nikomu se nic nestalo, ale neplánovaně si lidé poseděli na sedačkách přes hodinu.

Zásek lanovky na Monínci: v ohrožení byla zhruba stovka lyžařů