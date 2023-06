Denně projede mělnickým autobusovým nádražím v Bezručově ulici bezmála stovka autobusových spojů, které ročně přepraví statisíce cestujících. Jeho současný vzhled a technický stav, který odpovídá požadavkům cestujících, je výsledkem nedávné modernizace celého areálu. Na její realizaci přispěla výraznou měrou dotace z fondů EU.

Poslední výrazný zásah do chodu a především podoby autobusového nádraží postaveného v roce 1958 je z roku 2020, kdy se uskutečnila modernizace celého areálu. „Terminál již nevyhovoval současným požadavkům na moderní a pohodlnou přepravu cestujících. Především pak neposkytoval adekvátní komfort a služby,“ uvedl Ondřej Vejvoda, manažer rozvoje města Městského úřadu Mělník, který projekt zajišťoval.

Dále pak popisuje nedostatky starého areálu: „Byly tam nevyhovující prostory pro cestující v odbavovací hale a zejména sociální zázemí. Zastaralé byly informační systémy pro cestující, nebylo tu wifi připojení a chyběl kamerový systém pro zvýšení bezpečnosti. Dále bylo nedostatečně řešené parkování vozidel a také stání pro kola. Těch se pro cyklisty nově objevilo dvaatřicet.“

V rámci projektu byla opravena střecha, skrz kterou zatékalo. Cestujícím však především scházely přístřešky nad přístupovými cestami od jednotlivých stání autobusů k budově nádraží. Zastřešená byla jen nástupiště. „Nyní po modernizaci cestující vystoupí z autobusu a takzvaně suchou nohou může dojít až do hlavní budovy,“ popisuje Ondřej Vejvoda.

Modernizace za 19 milionů korun

Celá modernizace, bez prací kolem parkování, stála bezmála 19 milionů korun. EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu přispěla téměř 16 miliony korun. Město si navíc dofinancovalo vyřešení dalšího parkování osobních automobilů.

Autobusové nádraží je dva roky po rekonstrukci. Mělnický radní pro oblast dopravy Jindřich Špergl nicméně přiznává, že je třeba intenzivně přemýšlet o rozšíření parkování, které je v lokalitě poddimenzované. „Parkoviště u autobusového nádraží je plné. Další místa k stání jsou mezi nádražím a prodejnou Penny, ale stále to je nedostačující stav. Mým přáním je stavba parkovacího domu právě mezi nádražím a Penny. Určitým způsobem by to řešilo i parkování pro nedaleké sídliště. Otázkou je, zda se na tomto řešení v zastupitelstvu shodneme,“ podotýká radní.

Historie autobusové dopravy v Mělníku a okolí sahá do 30. letech 20. století, kdy první spoje soukromého dopravce Krymla jezdily do Mšena a do Prahy. Zastávka autobusů s čekárnou byla tehdy přímo na náměstí Karla IV. V 50. letech bylo autobusové nádraží umístěno ve Fibichově ulici. Současné nádraží v Bezručově ulici v části zvané Podolí bylo otevřeno v roce 1978.

Staré nádraží dosloužilo

Právě tento objekt však už přestal vyhovovat současným požadavkům. „Starý autobusák, to byla placka s 33 stáními. Po sametové revoluci jich ale reálně sloužilo jen osm. Byla tam stará úřadovna ČSAD, nic moderního, ošklivá budova se začouzenou kanceláří. A tak se začalo uvažovat o rekonstrukci. V roce 2001 došlo k rozsáhlé přestavbě nejprve vybudováním nových veřejných záchodků. Později vznikla i nová odbavovací hala s informačními kancelářemi, čekárnou a menšími obchůdky i zázemím pro řidiče,“ popisuje minulost radní Špergl.

V roce 2005 rozsáhlá rekonstrukce vyvrcholila, když město s pomocí dotace EU dokončilo stavbu nového terminálu. Zastřešený objekt pod jednou střechou soustředil deset nástupních míst a nahradil tak původních více než čtyřicet nástupišť. Tehdejší modernizace terminálu stála zhruba 30 milionů korun, z toho dotace z fondů EU pokryly 75 procent, zbytek zaplatilo město. Nynější modernizace na tuto přestavbu navázala.

„Autobusová doprava je pro nás důležité téma. Vše řídí společnost ROPID a dopravcem je akciová společnost ČSAD Střední Čechy. My jsme kdysi měli tři linky městské hromadné dopravy, jenže pak se v rámci integrace usoudilo, že se řada linek dubluje s regionální dopravou. Od prosince 2017 je tak mělnická MHD integrována do systému PID. V něm si ale i nadále udržujeme místní tarif. Zastupitelé rozhodli, že letos se nebude jízdné na těchto linkách zdražovat,“ říká Jindřich Špergl, radní pro dopravu Městského úřadu Mělník.

Na celkovou dopravní obslužnost přispívá město Mělník cirka 5,2 milionu korun, v čemž jsou kromě autobusových spojů zahrnuty i ty vlakové, mšenskou lokálku nevyjímaje.

Jindřich Špergl: V dopravě nás ve městě čeká hodně práce

Radním pro dopravu na mělnické radnici je od posledních komunálních voleb JUDr. Mgr. Jindřich Špergl, Ph.D. (41 let). Ten má bohaté zkušenosti s autobusovou dopravou, ať už jako řidič autobusů, jako majitel zájezdové autobusové dopravy, nebo ten, kdo zajišťuje profesní přípravu budoucích řidičů autobusů. Narodil se v Praze, ale od sedmi let žije v Mělníku a říká, že je absolutním Mělničákem.

Jindřich Špergl, mělnický radní pro dopravuZdroj: Deník/Jiří Macek; se svolením Městského úřadu MělníkPoslední modernizace autobusového nádraží v Mělníku se uskutečnila před dvěma lety. Radnice tehdy na projekt za 19 milionů korun získala dotaci bezmála 16 milionů korun. Co by se dělo, kdyby městský úřad dotaci nezískal?

Potřebné změny bychom museli realizovat postupně a později tak, jak by bylo potřeba. Bylo pro nás příjemné, že město do celého projektu investovalo pouhé tři miliony korun, to považuji za dobrý počin.

Co vás čeká v autobusové dopravě?

Předně si musíme udělat opět průzkum efektivity, tedy obsazenosti každého spoje. A prioritou je pro nás doprava našich občanů směrem na Prahu a z Prahy. Máme tu třeba podněty na posílení víkendového spojení s Prahou, to vše ale ukáže průzkum. Náklady na autobusové spoje každým rokem stoupají, takže je třeba efektivitu každého spoje zvážit, mimo jiné proto, abychom měli dostatek peněz ty potřebné posílit.

Dalo by se říci, že veřejné toalety nejsou nosným elementem celého areálu, ale při průzkumu na ně narazí skoro každý…

To máte pravdu. Záchody jsou zvláště v Mělníku citlivým tématem a dokonce sehrály významnou roli v posledních volbách. V nedávném průzkumu kvality veřejných toalet, který prováděl Deník, se veřejné toalety na autobusovém nádraží v rámci Mělníka umístily na prvním místě. To není špatný výsledek.

Doprava je váš celoživotní směr, že?

Rodiče mě místo oboru automechanik poslali na gymnázium. Tak jsem si alespoň udělal řidičský průkaz nejprve na nákladní automobil. Přes den student, v noci řidič kamionu, to byl můj poslední ročník na gymnáziu. Při studiu na právnické fakultě jsem si udělal vysněný řidičák na autobus. Roky jsem pak jezdil autobusem nejprve v cestovní kanceláři AXIA a poté v ČSAD. V roce 2009 jsem si koupil můj dosud nejoblíbenější autobus Karosa 736 a začal podnikat. Klientela se nabalovala, jednu chvíli jsem měl i sedm autobusů, jezdili jsme se školami nejprve vnitrostátní cesty, poté i do zahraničí. I teď mám stále tři luxusní zájezdové autobusy.

Vy jste buď na radnici, nebo se „motáte“ kolem dopravní firmy. To z vás má manželka radost…

Já mám na manželku štěstí. Vážně. Vyrůstala v podnikatelské rodině, takže chápe, že muž doma moc není. Navíc ona sama autobusem jezdí.

Neříkejte, že řídí autobus?

Budete se divit, ale řídí. V naší firmě, a je moc šikovná. Hlavně ale zajišťuje administrativu. Víte, při profesní přípravě řidičů autobusů se ženy zvláště oproti některým mužům projevují jako svědomitější, méně konfliktní, zodpovědnější a vnímavější.

VIDEO: Dopravu v Českých Budějovicích hlídají kamery, čidla i moderní centrum

Pomineme-li autobusovou dopravu, jak je to v Mělníku v jiných dopravních oblastech? Hodně se hovoří o obchvatu.

Dopravu v Mělníku tíží tranzitní nákladní, ale i osobní doprava. Řešením je právě obchvat, což považuji za velký dluh radnice vůči občanům. Obchvat je v současné době ve finální fázi dokončení. Z minulých let jsme zdědili řešení dostavby, na které se nám daří u státu sehnat finanční prostředky. Máme příslib cirka 1,2 miliardy korun, takže věříme na šťastný konec takřka nekonečné ságy zvané mělnický obchvat.

A co parkování?

Stručně řečeno je v katastrofálním stavu. Problémy máme zejména na sídlištích. Rád bych, abychom zavedli parkovací zóny, tím by se situace mohla částečně vyřešit. Je to citlivé téma, takže vše sondujeme, prověřujeme. Stejně tak by pomohl parkovací dům u autobusového nádraží. Podobná situace je i v centru, kam se kvůli sídlu mnoha úřadů, škol a provozoven soustřeďuje zejména individuální doprava. Jistým východiskem může být developerský projekt spojený s realizací dostatečného počtu parkovacích míst, ať už formou podzemního parkování, nebo parkovacího domu.

Takže doprava není na mělnické radnici oddechovým tématem?

To rozhodně není. Naše město a jeho okolí je krásné, ale doprava v něm už tak pěkná není. V této oblasti nás čeká ještě hodně práce.

