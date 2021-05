Již nevyužívané kurty prodala Tělocvičná jednota Sokol Benešov městu. Město se tak stalo vlastníkem chátrajícího sportoviště a má s tamním pozemkem své plány. Ty ovšem mělo už někdejší vedení Benešova před čtyřmi lety, když na pozemku chtělo postavit velkou víceúčelovou halu. Tento plán se vůbec nezamlouval sokolům, kteří mají vedle kurtů sokolovnu a především velké parkoviště s plochou.

„Pokud by k realizaci záměru tehdejšího vedení došlo, hrozilo by, že návštěvníci haly svými vozy budou obsazovat i naše parkoviště a členové jednoty by neměli kde parkovat,“ vysvětlil čtyři roky starou záležitost starosta benešovského Sokola Jaroslav Roll.

Současné vedení města má podobné plány, ale místo velké víceúčelové budovy chce postavit sportoviště o velikosti tělocvičny. „Proti tomuto záměru nic nemáme,“ dodal Jaroslav Roll.

Benešov na prostor volejbalových kurtů už také nechalo vytvořit studii proveditelnosti. Odborný dokument ale nezahrnuje pouze pozemky pod antukou, ale sousedící pozemek s objektem bývalé geodézie v Dukelské ulici. Tam Benešov hodlá zřídit družinu a tím uvolnit prostory pro vznik nových tříd v objektu nedaleké základní školy.

„V Benešově totiž začínáme mít potíže s prostorem pro další žáky. Současnou jedinou naší možností je přestěhovat družinu ze školy pryč a uvolněné místo využít pro vznik tříd,“ vysvětlil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička a připomněl, že studie také ukázala, že objekt geodézie je pro přestavbu na družinu nevhodný. Proto ho čeká demolice a město tam pak postaví zcela novou družinu.

Nová tělocvična bude zakomponována i do svahu, po jehož vrcholu vede silnice od nádraží na most přes železnici. „A počítáme samozřejmě s tím, že bude se školou a družinou propojena krytým krčkem,“ popsal plány benešovský starosta s tím, že auta návštěvníků budou parkovat vedle nové družiny. „Předpokládáme ale, že se domluvíme i se Sokolem a že budeme moci využívat také jejich parkoviště,“ uzavřel Jaroslav Hlavnička.