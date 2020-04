ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Pro účely karantény nebo izolace nemocných jsme vyčlenili objekt v bývalých Táborských kasárnách,“ potvrdila tajemnice Městského úřadu v Benešově Magda Zacharieva s tím, že je připraveno 15 karanténních lůžek a dalších deset pro izolaci. „Při přípravě místa nám dokonce dva lidé, kteří využívají azylový dům, pomáhali,“ dodala.

Případní obyvatelé objektu, který stojí poblíž nedávno zrekonstruovaného domu služeb sociální prevence, budou mít k dispozici lůžka se spacími pytli, lednici a samozřejmě i vodu a elektřinu. Velkou neznámou však je, jak konvencemi nespoutané lidi bez základních hygienických návyků udržet na jednom místě. Před vchod sice město postaví strážníky, ale ostnatý drát kolem nikdo nenatáhne.

„Kraj nám neřekl, zda máme zajišťovat dozor sociálními pracovníky. Jistě ale nedokážeme zajistit zdravotnickou péči,“ připomněl starosta Jaroslav Hlavnička a upozornil, že mezi bezdomovci jsou i alkoholici a narkomani. „Ti mohou být agresivní,“ obává se starosta. Současně připomněl, že pro agresory vykázané kvůli domácímu násilí, má město připraven jiný objekt.

Nikdo dosud neví ani to, jaký statut takový objekt získá. Nebude to nízkoprahové zařízení, hotel, ubytovna, nemocnice ani kriminál. Nezodpovězeno zůstává i to, kdo lidi patřící do karantény nebo už nakažené, najde. Bezdomovci nemoci přecházejí a k lékaři nechodí. Nezodpovězeno je i to, kdo pro člověka určeného do karantény či izolace, dojede.

Strážníci mají pravomoc jen v samotném městě. Museli by to udělat hlídky Policie ČR, sanit zdravitnické záchranné služby či převozních firem. Prozatím je tu jen jediná jistota. Město poskytne ubytovaní a v rámci krizového řízení také stravu.

Jak je na tom Vlašim?



Tak to je i ve Vlašimi. Tam mají zajištěnu budovu s pěti místnostmi. „Bezdomovce jsme tu měli loni na podzim, nyní ale ne. Jsou u příbuzných, známých nebo kamarádů. Potvrdila mi to sociálka,“ řekl vlašimský starosta Luděk Jeništa. Také on se však podivil nad situací, do které města dostala další opatření Ministerstva zdravotnictví.

„Tohle mě štve. Jsme schopni vyčlenit prostory a vybavit je, poskytnou i ochranné prostředky, ale otázka je s jejich hlídáním bezdomovců. Bývají závislí, a když to nebudou mít, nikdo neví, jak se začnou chovat. Pak bude těžké je udržet v jenom objektu,“ připustil starosta s tím, že ve Vlašimi pro tyto účely ani není dost strážníků.

Ani Votice nejsou pozadu

Otázku místa pro karanténu či izolaci bezdomovců mají vyřešenou i ve Voticích. Město využije prostory se třemi místy, které se uvolnily po přestěhování sociální služby do kláštera. „Objekt, v němž bývala ordinace, má samostatný vchod. Žádné bezdomovce tu ale nemáme, a tak zajištění místa bereme jako formalitu,“ vysvětlil votický starosta Jiří Slavík s tím, že prostor případně poslouží i pro lidi vykázané kvůli domácímu násilí. „Kdyby byl někdo zmiňovaný už nakažený, řešili bychom to s hygienou. Tohle neumíme, nejsme zdravotníci,“ dodal votický starosta Jiří Slavík.