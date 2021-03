„Pokud například podstoupil klient test v pondělí, má nárok na další hrazený z prostředků veřejného pojištění až ve čtvrtek,“ upozornila Markéta Zikmundová.

Lidé bez zdravotního pojištění v Česku zaplatí za test 350 korun. To platí i pro ty, kteří se dostaví na antigenní test dříve než po stanovených třech dnech.

Preventivní antigenní testování není primárně určeno pro osoby s příznaky onemocnění covid-19 nebo lidi v karanténě. Stále platí pravidlo, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře. Ten indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví žádanku na PCR test. Osoby v karanténě musí pátý až sedmý den absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo krajská hygienická stanice.

K antigennímu testy se lze objednat přes „Portál pacienta“ na webu benešovské nemocnice nebo po telefonu na čísle 702 153 653. Zájemce se může k odběru vzorku dostavit i bez objednání, ale bude čekat, než přijde na řadu. Ti bez žádanky od praktického lékaře či hygienické stanice se musí prokázat občanským průkazem nebo průkazem pojištěnce. Odběrové místo v nemocnici má otevřeno v pondělí až pátek od 7 do 12 hodin a od 12:30 do 15:30. V sobotu pak od 7 do 12 hodin. Poslední odběr provádí zdravotníci 30 minut před koncem provozní doby. Výsledek antigenního testu se lidé dozví do 20 minut.