Kde jste se narodila a vyrůstala?

Jsem z Benešova, kde žiji celý svůj život, ale miluji celé Benešovsko. Máme chalupu na Podblanicku, kam od mala jezdím, ale stejně tak miluji i Posázaví, kde jsem vždy trávila hodně času u babičky a dědy. Benešov je moje rodné město a navíc je moc krásné. Chodila jsem zde do školky, základní školy, do ZUŠ na klavír, na gymnázium… to už si člověk vytvoří silnou vazbu.

Jak jste se do soutěže MISS Česká republika dostala?

Mám ráda výzvy, do soutěže jsem se přihlásila sama.

Finalistka MISS ČR 2023 Patricie Fuxová z BenešovaZdroj: Deník/Michal Bílek

Jaká byla cesta do finálové desítky?

Postupu do finále předcházelo několik kol, na začátku soutěže bylo 500 dívek, proběhly čtyři castingy a poté postup do TOP40. Následovalo semifinále TOP25 a pak už finálový výběr TOP12. Nyní jsem se probojovala do TOP10, ale soutěž opustí ještě dvě dívky. Do superfinále postoupí pouze osm soutěžících.

Před vámi jsou další kola soutěže, jak se na ně připravujete?

Cesta soutěží Miss ČR je úžasná, ale zároveň velmi náročná. Momentálně jsem na třetím soustředění a další mě ještě čeká. Nesmírně si vážím úsilí a energie, kterou do nás pořadatelé soutěže investují. Máme díky tomu možnost se neustále zlepšovat a pracovat na sobě.

Kde a kdy se bude konat závěrečný večer?

Superfinále se bude konat v polovině října. Jak už jsem zmiňovala výše, zúčastní se ho jen osm dívek, takže zatím nevím, jestli budu jeho součástí. Místo konání nám zatím není známo.

Jak vypadá soustředění a samotná příprava na soutěž?

Naše třetí soustředění se právě teď koná v Poděbradech. Čeká nás tu módní přehlídka, což je stejné, jako při předchozím soustředění v Jablonci nad Nisou. Trénujeme catwalk, máme nejrůznější vzdělávací kurzy pro osobní rozvoj a nechybí mezi nimi například rétorika.

Na co vzpomínáte z předešlých kol nejraději?

Jako nejsilnější moment vnímám asi okamžik, kdy nám porotkyně stála za zády a ruku na rameno měla položit dívce, která postupuje do finále soutěže. Neskutečná euforie, když jsem to byla právě také já.

Očekáváte, že uspějete? A co byste vlastně považovala za úspěch?

Doufám v to. Již nyní považuji postup do TOP10 za veliký úspěch, ale samozřejmě každá z nás tajně doufá, že si odnese korunku.

Co byste po úspěchu udělala jako první?

Asi bych šla slavit se všemi, co mi po celou dobu byli oporou.

Jste ale připravená i na případný nezdar?

Myslím, že žádná z finalistek už nemůže mluvit o nezdaru. Ušly jsme všechny veliký kus cesty a každá z nás má možnost již nyní prosadit se v oblasti modelingu, pokud si takovou cestu zvolí.

Chcete být modelkou?

Tato soutěž tak trochu otvírá brány modelingu, takže určitě ráda vstoupím.

Vraťme se ještě k samotné soutěži Miss ČR. Co jste si do připravila na volnou disciplínu?

Odmala se věnuji společenskému tanci, takže tanec je pro mě jasná volba.

Co říká na vaši účast v soutěži a co ve finále vaše rodina, přátelé?

Moje rodina se o účasti v soutěži dozvěděla až po postupu z prvního castingu, od první chvíle mi moc fandí a podporují mě, stejně jako můj přítel a všichni kamarádi a přátelé.

Co máte v plánu do budoucna, když uspějete a když ne?

V každém případě bych ráda dokončila vysokou školu. Vzdělání patří mezi mé priority. Již nyní jsem se zapojila do charitativního projektu "Počítače dětem", takže bych i nadále ráda pokračovala v pomoci dětem a dalších projektech. Ale ráda bych pomáhala také zvířatům.

Mohou vás naši čtenáři v cestě za korunkou krásy nějak podpořit? Na webových stránkách Miss ČR bylo spuštěno hlasování, dívka s nejvyšším počtem hlasů bude Miss sympatie. K průběžným výsledkům se pravděpodobně také přihlíží i při postupu do superfinále TOP8, takže budu vděčná za každý vaší hlas. Soutěžím s číslem 3 a hlasovat můžete na webu. Moc děkuji.