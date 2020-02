Ministerský předseda Andrej Babiš i šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch se při benešovské návštěvě nemocnice zajímali také o prosincový kyberútok a jeho následky. „Vysvětlovali jsme hostům tehdejší i nově přijatá opatření,“ sdělila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jemanová.

Z pracovní návštěvy premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Před novináři pak ministr informoval, že po kyberútoku na benešovskou nemocnici následoval pro zástupce nemocnic seminář. „Je hodně důležité, abychom se z události poučili. Každý takový útok je pro nás varováním, protože v případě, že by k tomu došlo u větších nemocnic, mělo by to daleko větší následky,“ upozornil Adam Vojtěch.