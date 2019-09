Ať už se chtějí dostat do školy, na nákup, na návštěvu k přátelům nebo třeba na pivo, často si mohou připadat jak za časů Jana Žižky: stojí jim v cestě neproniknutelná vozová hradba. Miličín, známé středisko takzvané České Sibiře poblíž Votic, protíná páteřní silnice první třídy I/3, která je velmi frekventovaná. Denně po ní projde až 20 tisíc aut! Spojuje totiž nejen Prahu s Táborem a Českými Budějovicemi, ale představuje i klíčový silniční tah dále na jih: do Rakouska i do Itálie. Aktuálně tak tudy projíždějí nejen ti, kteří mají namířeno na výstavu Země živitelka v jihočeské metropoli, ale i mnozí z těch, kdo chtějí strávit dovolenou koupáním ve Středozemním moři.

O tom, situaci řešit a místním pomoci, přijeli v úterý 20. srpna se starostou Václavem Kardou (Za obec krásnější) debatovat ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) – a nechyběli ani zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) či krajské správy silnic. Ta se však o zmiňovanou „trojku“ nestará: jde o silnici první třídy ve správě státu; konkrétně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Situaci je třeba řešit neprodleně, připustil na místě ministr Kremlík. Slíbil, že dá podnět k jednáním, jež by měla urychlit další postup. Hejtmanka Jermanová zdůraznila, že zapojit se musí stát i kraj. „Obec nemá prostředky na to, aby sama bezpečný pohyb mezi oběma částmi Miličína vyřešila,“ upozornila, že v v tomto případě je třeba zasáhnout na vyšší úrovni. Při debatě nad mapou se pak prsty zapíchly do konkrétních lokalit, kde by se mohlo stavět – přičemž hejtmanka volá zvláště po vybudování podchodu a podjezdu. Jaká řešení by byla co nejideálnější, má nicméně napovědět bezpečnostní audit, jehož vypracování zadalo ŘSD. „Předpokládám spolufinancování ze zdrojů SFDI a kraje,“ uvedla Jermanová, že má jasno i v tom, jak by se práce měly platit: společně přičiněním všech, kteří místního starostu přijeli ubezpečit, že jim řešení situace leží na srdci.

Hejtmanka také upozornila na důležitost dostavby dálnice D3, jejíž dokončení by silnici I/3 významně ulevilo. Nemá ale představu, že by se Miličínským mělo vykládat o potřebnosti dálnice, na niž se mohou těšit s tím, že přesunutí tranzitu na dálniční komunikaci jejich problém podstatně zmírní. Naopak: předpokládá, že stavby zprůchodňující Miličín napříč budou hotové ještě před zahájením prací na středočeské části D3.