/FOTOGALERIE/ Do nové epochy se po koupi hotelu Česká Sibiř v centru Miličína dostává nejmenší město Benešovska. Díky tomu bude radnice moci uspokojit i zatím neúspěšné žadatele o místo v obecní mateřské škole.

Miličín koupil hotel Česká Sibiř a upravuje ho pro potřeby svých obyvatel. | Foto: Zdeněk Kellner

„Objekt, který jsme koupili za osmnáct milionů korun je už zapsaný v katastru nemovitostí jako náš majetek a nyní v něm probíhají první práce na elektřině vodovodu a odpadech. Jinak je ale objekt v zachovalém stavu,“ uvedl miličínský starosta Václav Karda.



Než bývalý hotel začne sloužit novému účelu, nejspíš ještě nějakou dobu potrvá. Úplně první záležitostí, která by měla začít Miličínu sloužit, je tamní obchod ležící u jižní části budovy. Obchod potravinami včetně bufetu nyní město nabízí k pronájmu.



„Vyhlásili jsme záměr na pronájem a byli bychom rádi, kdyby tam dál zůstala prodejna potravin a také bufet. Místo je navíc kompletně zařízené, jsou tam vitríny nebo chladící pulty,“ sdělil starosta.

V budově samotného bývalého hotelu Česká Sibiř se nachází restaurace s kuchyní. Právě toto místo je vhodné pro úpravu a využití pro záležitosti města.

„Restauraci potřebujeme přestavět na školní jídelnu a hotelovou kuchyň na školní kuchyň,“ popsal Václav Karda s tím, že jídelnu chce město primárně využívat pro stravování dětí.

Její prostor má však být využitelný například i pro konání důležitých schůzí či setkání občanů. K cíli by město měl dovést projekt, který kvůli úpravám zadalo projektantům. A až začne zařízení v hotelu Česká Sibiř sloužit novému účelu, uvolní se prostory v mateřské škole. Tam, kde je dnes kuchyň a jídelna vzniknou následně prostory pro další třídu. Zvýší se tím kapacita školky, která je v současné době neuspokojivá. V současné době navštěvuje školku 42 dětí, ale úřad jako zřizovatel je zasypaný dalšími žádostmi o přijetí dítěte do MŠ.

V současnosti má Miličín podle starosty problém umístit do školky dokonce i vlastní, miličínské děti. V prvním patře hotelu jsou jak jinak, hostinské pokoje. Právě z nich chce město přestavbou vybudovat byty. I na to však bude město potřebovat peníze. Kolik, zatím není jasné. Miličín však vyhlíží dotace, které by mu záměr pomohly realizovat.

„Dotace, které se budou nabízet se budeme snažit využít,“ potvrdil starosta. V hotelu je celkem šest pokojů, z nichž by měly vzniknout tři byty různé dispozice. O tom, kdo nájemní bydlení získá, ale zatím není rozhodnuto. Jeden z bytů by však měl zůstat bez nájemníka a sloužit by měl jako záložní nouzová ubikace. Momentálně nejdůležitější je nyní pro Miličín zprovoznění obchodu. Blíží se vrchol turistické sezony.