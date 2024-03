/FOTO, VIDEO/ Přesun obojživelníků, kteří se každoročně kvůli svým milostným hrátkám stěhují do vodního prostředí v němž sami přišli na svět, brzdí v těchto dnech poměrně chladné počasí.

Chladno zpomaluje migraci žab, přesto se už zábrany u Krusičan vyplatily | Video: Zdeněk Kellner

To platí například i na Týnecku. Dobrovolníci tam, na silnici mezi Krusičany, místní částí Týnce nad Sázavou a Úročnicí, což je zase místní část Benešova, postavili minulý týden zábrany a nalíčili na obojživelníky padací pasti. To jsou docela obyčejné plastové kýble, do nichž žáby spadnou, když narazí na překážku a hledají jinou cestu k vodě. Právě odtud je stejní dobrovolníci z Krusičan přenášejí každé ráno a večer k jedenáctihektarovému rybníku Krčín vzdálenému od místa zábran zhruba 30 metrů.

Žab bude s oteplováním přibývat

V úterý 12. března kolem deváté hodiny na vysvobození čekalo jen několik ropuch. Až se znovu oteplí, bude jich podstatně víc. Předpokládá to také Kateřina Palečková, která celou záležitost zorganizovala. „Žab jsme zatím přenesli jen málo. Ptejte se tak za dva týdny,“ uvedla na dotaz Deníku.

Hovoří Kateřina Palečková, iniciátorka záchrany obojživelníků u Krusičan:

Celý proces na Benešovsku koordinovaný Českým svazem ochránců přírody Vlašim, který s přispěním dalších dobrovolníků buduje zábrany i v jiných částech okresu Benešov i části okresu Kutná Hora, má jediný cíl – zabránit zbytečné smrti obojživelníků pod koly aut. Každoročně se tímto způsobem podaří zachránit mnoho set až tisíc žab nebo čolků. Přesto je migračních koridorů podstatně více a nejsou tam žádné zábrany. Také proto tam žáby dál hynou. Nemuselo by tomu tak být. Záleží jen na nás, řidičích.