Objednání je poměrně jednoduché, i když mu musí předcházet registrace v systému provozovatele. To však nelze uskutečnit z domova, je nutná fyzická přítomnost na úřadě. Aplikace je zcela zdarma a bez reklam.

První přihlášení je třeba provést v budově úřadu

„Po stažení aplikace a registraci si vyberete místo, kde se chcete zařadit do fronty nebo využít rezervačního systému. Toto první přihlášení je třeba provést přímo v budově B Městského úřadu Benešov na Masarykově náměstí č. p. 226 naskenováním tam umístěného QR kódu. Výběr Městského úřadu Benešov zůstane v paměti aplikace a pro další návštěvy ho už není nutné zadávat znovu,“ vysvětlila mluvčí s tím, že podrobný návod lze najít i na webu města Benešova. „Uvedený první krok probíhá v úřadě kvůli bezpečnosti a ochraně proti zneužití,“ dodala mluvčí.

Pomocí virtuálního lístku si lze rezervovat službu na pondělí, středu a čtvrtek, což jsou úřední dny Městského úřadu Benešov. Pro samotné vyřízené žádosti jsou v pondělí a ve středu určeny hodiny od 8 do 17, ve čtvrtek je to pak od 8 do 14 hodin. Výhodou nového systému je podle mluvčí to, že aplikace uživatele pomocí mobilu také upozorní na blížící se čas vyřízení jeho žádosti. Člověk se proto nemusí už zdržovat v případné frontě nebo posedávat na lavičce na náměstí v bezprostřední blízkosti úřadu a jeho světelné informační tabule.