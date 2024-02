Zadní část objektu polikliniky přiléhající do ulice Na Bezděkově, hlavní budova někdejších Táborských kasáren , dům číslo popisné 77 v ulici Na Karlově nebo dokonce „rybárna“, objekt ve vlastnictví státu využívaný Policií ČR v Čechově ulici. Právě to jsou místa, kam se měli podle úvah benešovských komunálních politiků stěhovat strážníci Městské policie Benešov (MěP). Jejich letitá služebna v přízemí radnice na Masarykově náměstí, je totiž už hodně dlouho nevyhovující.

O tom, že se strážníci skutečně přestěhují, nebylo pochyb už téměř před dekádou. Nejistota ale panovala v otázce kam a hlavně kdy. Nyní je na stole nový investiční záměr, i když slovo nový není tak úplně na místě. Jedná se totiž o oprášenou přestavbu domu č.p. 77. Město v něm chce rekonstruovat devět bytů opuštěných nájemníky v roce 2017 a v přízemí pro potřeby strážníků vytvořit služebnu. Rekonstrukce zvažovaná už před sedmi lety měla tehdy přijít na třicet milionů korun. Na kolik vyjde v současnosti, zatím jasné není. „Předpokládáme, že tak kolem čtyřiceti milionů,“ odhaduje místostarosta Benešova Roman Tichovský.

Nejasnosti panují kolem vytápění

V současné době má město jako vlastník domu č.p. 77 návrh dokumentace, ale projekt se teprve musí dopracovat. Pak přijde na řadu žádost o stavební povolení. „Tato část záměru by měla být dokončena nejpozději letos na podzim,“ odhaduje místostarosta. Poté by se mělo začít stavět a nemělo by to trvat déle, než rok. Určité nejasnosti ale panují ohledně vytápění budovy. Kvůli vlhkým sklepům, v nichž je umístěna stávající kotelna, má tamní tepelná technika pouze krátkou životnost.

Také proto radnice více než vybudování nové kotelny zvažuje přivedení tepla z nedalekého Kulturního domu Karlov, který vytápí podle Romana Tichovského předimenzovaná technologie, jejíž výkon by stačil i na vytopení celého domu č.p. 77. Zatímco na rekonstrukci devíti bytů nebude investor potřebovat stavební povolení, protože půjde jen o jejich opravu, pro zrod strážnice to bude jinak. „Kvůli novému využití přízemí pro služebnu strážníků budou muset místo zrekolaudovat, tedy bude zapotřebí stavební povolení,“ sdělil místostarosta.

Bez nových prostor se nehneme

Nové pracovní místo vyhlíží také velitel benešovských strážníků Radek Stulík. „Máme nové úkoly a s nimi přicházejí nové výzvy, proto potřebujeme novou služebnu,“ uvedl. Sbor Městské policie Benešov nyní čítá 23 strážníků a jednu zaměstnankyni městského úřadu zařazenou v městské policii. Pokud by se v brzké době nepodařilo městu vytvořit pro strážníky odpovídající zázemí, stěží by městská policie mohla splnit zadání, které jí dalo zastupitelstvo – navýšení počtu strážníků. „Bez nových prostor se nehneme. Nové lidi už opravdu nemám kam dát. Stále se rozšiřuje kamerový systém a další už nemáme ani kam napojit,“ dodal velitel městské policie.