„Dva kolegové doběhli na čtvrté nástupiště, kde se muž nacházel. Třetí zajistil vyklizení prostoru hlavní budovy nádraží. Strážníci postupovali přesně podle pravidel taktiky takových zákroků,“ pochválil velitel Městské policie Benešov Radek Stulík své kolegy za to, že se při přiblížení k ozbrojenému muži kryli za sloupy přístřeší nad peronem a navázali s ním verbální kontakt i za to, že další z nich uzavřel přístup nepovolaných od hlavní drážní budovy.

Muž na vlakovém nádraží v Benešově hrozil s pistolí v ruce sebevraždou

Muž s pistolí v ruce (až po jeho eliminaci se zjistilo, že šlo o pistoli plynovou) se strážníky odmítl jednat a dožadoval se příchodu policistů. Než přijely další dvě policejní hlídky, zajišťovali strážníci místo, aby se ozbrojenec nemohl vydat k hlavní nádražní budově. Jak po této, ale především pražské události připustil velitel benešovských strážníků, otázka vybavení účinnější balistickou ochranou městské policie je znovu na stole. „Vybavení, které bychom v takových situacích mohli použít, nám bohužel chybí,“ přiznal Stulík s tím, že na takové zákroky strážníci prvotně nebyli a nejsou vysíláni. Přesto se tak ale na sklonku minulého roku stalo. A právě kvůli tomu situace nenechala chladnými ani benešovské komunální politiky.

Most nad silnicí I/3 u Olbramovic prošel po poškození znovu zátěžovou zkouškou

„Vzhledem k tomu, co se tady stalo a vlastně stále děje, by strážníci posílenou balistickou ochranu mít měli,“ je přesvědčený benešovský místostarosta Roman Tichovský. Že se na svobodě pohybuje řada potenciálních nebezpečných střelců, dokládají nyní četné policejní zprávy o jejich vystopování a obvinění. Právě proto Radek Stulík potvrdil, že i benešovská městská policie se na takové nebezpečné zákroky bude intenzivněji připravovat. Vedle dokonale zvládnuté teorie, ale současně strážníci nemohou jít proti ozbrojenému pachateli jen tak, v tričku. „Radnice nám v tomto směru jde vstříc. A pokud nám to novela zákona o zbraních umožní, chtěli bychom se dovybavit dalšími střelnými zbraněmi,“ potvrdil velitel MěP. O jaké zbraně by mělo jít, zda například i dlouhé, ale velitel prozatím nespecifikoval.

Vzpomenete si ještě na některé? Podívejte se na zaniklé benešovské obchody

Služeb svých strážníků využívají na Benešovsku i další města, například také Votice a Vlašim. Jak potvrdil votický místostarosta Jiří Slavík, o nějakém dovybavování strážníků zatím nebyla řeč a to ani na schůzi městské rady, která se konala v úterý 9. ledna. Prakticky stejný postoj města potvrdil také vlašimský starosta Luděk Jeništa. „Naši strážníci jsou vybaveni pro činnost, kterou po nich požadujeme dobře. Proto nějaký kákup například dlouhých zbraní není na pořadu dne,“ shrnul starosta.