/FOTO/ Benešovští strážníci mají nové zbraně. Určené jsou pro použití v extrémních situacích. V plánu je i pořízení další balistické ochrany.

Velitel MěP Benešov Radek Stulík se novou zbraní, kterou jsou vybavení strážníci. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Štěstí přeje připravenému. To je v podstatě základ jakéhokoliv úspěchu. A ten chtějí mít při své práci také strážníci Městské policie Benešov. Aby to tak bylo, musí být městský ozbrojený sbor vybavený odpovídají technikou. Řeč přitom není o automobilech, ale o střelných zbraních a prostředcích, které strážníky před případnou střelbou ochrání.

Úvahy o dovybavení strážníků lepšími zbraněmi a balistickou ochranou se v Benešově začaly řešit nejen v souvislosti se střelbou na pražské Filozofické fakultě UK, ale také kvůli muži, který na nástupišti benešovského vlakového nádraží manipuloval krátkou střelnou zbraní. Na místo dorazili první strážníci. Vybaveni byli svými osobními pistolemi a pak už pouze neprůstřelnými vestami. Při přiblížení na místo události se pak kryli za sloupy na nástupišti.

Nová zbraň benešovských strážníků.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Pistole a neprůstřelné vesty mají strážníci sice stále, ale pro výkon služby si nově pořídili také dalších pět samonabíjecích pistolí. Víc než pistoli ale tyto zbraně české výroby připomínají samopaly. Jejich nákup městské policisty, potažmo město, přišel na 150 tisíc korun. Pro potřeby strážníků je zbraň uzpůsobena ke střelbě jednotlivých nábojů, nikoliv dávkou. Výkonnější zbraň ráže 9 mm má zásobník na dvacet nábojů. V každém služebním hlídkovém vozidle budou v uzamykatelném trezoru uloženy dvě nové zbraně.

Nebude to ale tak, že s těmito zbraněmi strážníci budou běžně hlídkovat. Na světlo se dostanou jen v případě, že si to situace vyžádá. „O použití těchto zbraní mě strážníci musí ve dne v noci informovat,“ připomněl velitel Městské policie Benešov Radek Stulík. Benešovští strážníci k samonabíjecím pistolím nakoupí také další balistickou ochranu. „Budou to ochranné balistické štíty a také neprůstřelné helmy. Každý strážník ale nebude mít svou vlastní helmu. Abychom nezatěžovali městský rozpočet, koupíme jen jejich optimální počet a různých velikostech podle potřeb sboru,“ dodal Stulík.