/FOTOGALERIE/ Už poněkolikáté se na radnici řeší otázka, co s prostorem, kde kdysi stávala ve Vnoučkově ulici tržnice. Je tomu totiž už přesně sedm let, kdy z povrchu zemského navždy zmizela.

V roce 2017 mělo tehdejší vedení radnice plán, jak místo zkulturnit. K záměru vznikla také vizualizace. Ta ukazuje i jakési schodiště vedoucí na vyvýšené dřevěné pódium se stánkem pro občerstvení a toaletami.

Po podzimních volbách 2018 a návratu lídrů, kteří v lednu 2016 padli při „radničním puči“, se ale rozhodování „co s ním“ ubralo jiným směrem.

Od té doby plácek prošel jen drobnými terénními úpravami, díky nimž tam zadarmo stojí auta. Díky částečněmu zpevnění je parkoviště bez louží.

„Městský architekt pan Klabík nyní vytvořil skicu, jak by měl prostor vypadat,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský s tím, že návrh projednala městská rada a její členové se k návrhu vyjádřili kladně.

Nově sice parkoviště zcela nezmizí, ale počet míst se výrazně zredukuje.

„Vzniknou tam zpevněné plochy a zeleň poroste k květináčích. Tato mobilní úprava umožní přemístění podle momentální potřeby. Během horkých dnů tam bude v provozu také mlžítko, protože do míst, kde stávala tržnice, vede kanalizace i vodovod,“ vysvětlil místostarosta.

Nová podoba místa by měla vydržet možná i řadu let. Ale jen do chvíle, než se k realizaci dostane definitivní řešení podoby místa.

Jak v návrhu dočasného řešení Vnoučkovy ulice uvádí architekt Luboš Klabík, cena za takové úpravy nemusí být vysoká.

„Díky používání jednoduchých prvků, někdy i dočasné konstrukce nebo s možností znovupoužití, se dostáváme do řádů stovek tisíc nebo nízkých milionů tam, kde by finální úprava stála desítky a stovky milionů. Výhodou také je, že investice může být postupná – každý rok se upraví část. A také to, že nám s tím mohou pomoci sami obyvatelé,“ sdělil.