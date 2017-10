Město Benešov chce koupit hotel Benicu u Konopiště

Benešov – Jeden hotel prodat, druhý koupit. Právě takové transakce chystá Benešov. Zatímco v jeho centru chátrá Hotel Pošta a radnice se ho chce výhledově zbavit, protože pro něj nemá využití, na okraji Benešova stojí další obdobné zařízení, Hotel Benica. Ten chce naopak město koupit.

Na jednání zastupitelstva, které se koná ve středu 25. října od 18 hodin v KD Karlov, předloží starosta Petr Hostek doporučení městské rady, schválit smlouvu o smlouvě budoucí na koupi pozemků kolem Benici, včetně hotelu samotného. Soukromému vlastníkovi za nemovitosti chce zaplatit 55 milionů korun.

Jednání se zúčastní i někdejší starosta Benešova Jaroslav Hlavnička. Ten však nebude proti záměru rady. Ale současně nebude ani pro jeho naplnění. „Nechci tuhle událost komentovat a nechci u ní vůbec být. Přihlásím se a budu požadovat, aby na mě bylo nahlíženo jako na nepřítomného,“ řekl opoziční politik a svůj postoj odůvodnil tím, že nechce, pokud k tomu někdy dojde, být kvůli této záležitosti vláčen po soudech.

Důvodů, proč radnice o Benicu stojí, je, jak vysvětlil starosta Benešova Petr Hostek, více. „Vlastník Benici hodil vidle do řízení spojeného se zahloubením silnice I/3, která odděluje město do zámeckého parku. Benica zahloubením přijde o kšeft, protože k ní nebude z nově vedené trasy sjezd,“ uvedl starosta s tím, že kvůli tomu hrozí nejen oddálení samotné stavby a to nejméně o další dekádu, ale i propadnutí lhůt, které jsou vázány na zahloubení mezinárodní silnice. „Do těchto aktivit se město pouštět nemá a kvůli zahloubení, je tady přece Ředitelství silnic a dálnic,“ je přesvědčený opoziční zastupitel Luboš Machulda.

Do kauzy je ale svým způsobem zapojena také firma Corinthia. Ta hodlá nedaleko, na svých pozemcích kolem Motelu Konopiště, postavit nový wellnes hotel a resort se 60 rodinnými vilkami. „Pokud by se nepodařilo postavit zahloubení podle ministerských termínů, s největší pravděpodobností by kvůli tomu došlo i k propadnutí stavebního povolení Corinthie. A z toho také vyplývá, že by nám tato firma mohla velmi výrazně komplikovat život kvůli přivaděči vody, který přes její pozemky vede,“ argumentuje Petr Hostek.

Lídr radnice rovněž připomněl, že dalším důvodem, proč Benicu koupit, je nedostatečná kapacita města pro ubytování sportovců při kempech a soustředěních. Hotel na zimním stadionu prý už nestačí. Proto Benešov počítá, pokud ke koupi Benici dojde, že by hotel otevřel směrem k fotbalovému stadionu. Podle marketingového průzkumu Petra Kotouče, ředitele Městských sportovních zařízení, by bylo možné hotel naplnit.

Paralelu mezi Benicou a Poštou ale starosta odmítá. Pošta je ve špatném technickém stavu a do její obnovy je nutné investovat 52 milionů korun. Právě to potvrdilo, už během starostování Jaroslava Hlavničky, posouzení technického stavu Pošty od specializované firmy. To Benicu lze, podle Petra Hostka, po drobných úpravách, využívat okamžitě.

Opoziční zastupitel a velký kritik politiky současného vedení města Luboš Machulda, si příliš servítek kvůli kauze Benica nebere. „Větší blábol jsem dosud nečetl. Je to naprostá fantasmagorie,“ zhodnotil záměr. „V usnesení rady je například uvedeno, že cena bude podložena vyhotoveným znaleckým posudkem, což znamená, že posudek dosud není hotový. Kde vzalo město právě tuhle cenu?“ ptá se Machulda, podle něhož je nesmyslné kupovat hotel za osminu rozpočtu města bez toho, aby bylo jasné, jaké budou příjmy z jeho provozu a zvlášť po té, co zmizí příjezdová cesta z rušné mezinárodní silnice. „Vždyť město se už jednoho hotelu, Nové myslivny na Konopišti, zbavilo,“ dodal politik.

O Poštu by se podle informací z radnice starých jen několik měsíců, mohli první zájemci začít hlásit doslova za pár měsíců – 1. ledna 2018. To ale podle Hostka v tuto chvíli není jisté. Už proto, že zatím není známa ani její odhadní cena a skutečná hodnota po odečtení takzvaného vnitřního dluhu, tedy už zmiňovaných 52 milionů korun. „Tržní hodnota celé Pošty je proto 15 až 18 milionů korun. Ale nedovedu si představit, že bychom ji za tu částku prodali a dopustili se takového zločinu. Protože si pro město chceme ponechat minimálně divadlo Na Poště, je rychlý prodej zatím nepravděpodobný,“ ujistil starosta Petr Hostek.

Hotel Švarc postavil někdejší sponzor benešovského fotbalového klubu Miroslav Švarc v době, kdy se u Konopiště kopala nejvyšší česká soutěž. Jenže v roce 1994 poslal Okresní soud Benešov Švarce do vazby kvůli dluhům až 27 milionů korun a sponzorova firma šla do konkurzu a nakonec, aby uspokojila věřitele, přišla i o hotel. Ten je nyní ve vlastnictví firma Benica a společníkem forma Quo. Podle informací starosty Benešova Petra Hostka původně požadovala firma za hotel 90 a při jednáních jeho cenu snížila na 70 a později 55 milionů. Právě tuto cenu předloží vedení města zastupitelům ke schválení smlouvy o smlouvě budoucí.