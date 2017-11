Města začala s výzdobou na Vánoce, myslí také na úspory

Benešovsko – I města na Podblanicku se nevyhýbají pokroku a s ním ruku v ruce jdoucím úsporám. Týká se to i období Vánoc. Ze tří měst s rozšířenou působností, je v přípravě na Vánoce nejdál Benešov a Votice. Výzdoba tam už začala.

Ve čtvrtek na benešovské Masarykovo náměstí vjely dva automobily s vysokozdvižnými plošinami a elektrikáři z technických služeb z nich začali zdobit vzrostlé lípy. Ty tvoří na centrálním náměstí ovál kolem jeho středu. „Nově budou letos ozdobené jednotlivé lípy. Aby auto s plošinou nemuselo při zdobení stále přejíždět, zajistili jsme k naší plošině ještě jednu,“ připomněl ředitel TS Benešov Bohumil Rataj. „Na každé ozdobené lípě bude zhruba sto metrů světelného řetězu,“ dodal.

Dosud náměstí zdobily jen světelné řetězy zavěšené od jednoho stromu k druhému. Nová výzdoba zkrášlí už jen „pouze“ celé stromy. Přesněji, každý třetí. Nákup zaplatilo město a za řetězy ovinuté kolem korun lip, zaplatilo 150 tisíc korun. „Všechno je to technologie LED, která má nižší spotřebu,“ připomněl Rataj s tím, že od loňska využívá město LEDky i v původně žárovkové výzdobě.

I v Benešově bylo dříve, když se pro výzdobu používaly klasické vláknové žárovky, potřeba investovat každoročně až dvacet tisíc korun oprav. Zčásti žárovky zhasly bez cizího přičinění, jindy jim pomohli, jak už je uvedeno výš, nenechavci a ničitelé. Životnost LED diod je delší, než u žárovek a navíc tento zdroj světla snese i zacházení, které skleněná baňka nebyla vždy schopna přečkat. Proto je takové osvětlení stabilnější a není potřeba ho tak často opravovat.

Vánoční výzdoba Benešova by se podle ředitele TS v následujících letech měla rozšiřovat i dál od samotného centra. V současnosti je ozdobeno především Masarykovo náměstí a jeho nová výzdoba bude jakýmsi prologem k dalšímu šíření vánočního světla do vzdálenějších ulic. Výzdoba ale zasahuje i na náměstí Malé a do přilehlých ulic. Tam svítí na sloupech komety, hvězdy, stromky či sněhové vločky.

Slavnostní rozsvícení nové výzdoby si město nechá na první adventní neděli 3. prosince, kdy se rozžehne v rámci kulturního programu, také vánoční strom. Ten bude stát poprvé nikoliv na okraji oválu v horní části náměstí, ale v jeho středu.

Příprava na Vánoce začala také ve Voticích. Podle místostarosty Jana Kučery už má město zajištěný vánoční strom, který bude během svátků poutat pozornost lidí na hlavním, Komenského náměstí. „Tentokrát jsme měli trochu menší nabídku, ale nakonec jsme si vybrali,“ přiznal.

V centru sice začalo zdobení, ale firma, kterou si votická radnice najímá, ho spojila s jinou činností. „Nechali jsme ze sloupů veřejného osvětlení podél příjezdových silnic k centru sundat a uklidit květináče. A když už byla plošina venku, nainstalovali z ní také vánoční výzdobu,“ potvrdil místostarosta.

Ve Voticích se o vánoční výzdobu nestará městská firma, ale najatá společnost. Té Votice platí za rok 200 tisíc korun a už se nemusejí starat o technický stav světelných řetězů.

„Smlouva je na tři roky a najatá firma výzdobu sama také modernizuje. Proto už nepoužíváme žárovky, ale jen LED diody,“ připomněl Jan Kučera s tím, že se město průběžně snaží výzdobu inovovat a vylepšovat. „I pro letošek budeme mít jednu novinku, ale zatím bych o ní nechtěl mluvit, protože to bude překvapení,“ doplnil votický místostarosta.

Rozsvícení výzdoby, včetně vánočního stromu, chystají ve Voticích na pátek 1. prosince.

Ve Vlašimi sice s instalací světelných atrakcí připomínajících Vánoce nezačali, ale jak potvrdil starosta města Luděk Jeništa, některé se svátky spojené věci už odstartovaly i ve městě pod Blaníkem. „V současnosti dáváme dohromady výzdobu, aby se při její instalaci nemusely vyměňovat prasklé žárovky. Nové už se do výzdoby nezařazují a postupně je nahrazujeme LEDkami, protože je to úspornější,“ sdělil včera vlašimský starosta. „Kolegové z vlašimských technických služeb byli ve čtvrtek kvůli nákupu náhradních dílů v Plzni,“ upřesnil.

Také ve Vlašimi město do výzdoby průběžně investuje. Kolik to za rok je, starosta sice neupřesnil, ale jedná se podle něj jen o částky v jednotkách tisíců korun. Ty město platí především v rámci údržby. „V některých letech samozřejmě také přikupujeme nové části výzdoby. Letos to ale nebude,“ sdělil Luděk Jeništa.

Vlašim je z pohledu vánoční výzdoby v rámci Benešovska trochu specifické město. Nemá totiž jen jeden vánoční strom. I jiná sídla mají více ozdobených smrků, ale ty většinou s odstupem od centra bývají menší a menší. Vlašim bude i letos zdobit v jejích městských částech i jednotlivých místech širšího centra, celkem pět plnohodnotných velkých jehličnanů. „Stromy budou stát poblíž dvou objektů městského úřadu, na Žižkově náměstí, na Vorlině nebo v Domašíně,“ potvrdil starosta. „Výzdoba bude svítit na první adventní neděli. Děláme to tak každoročně,“ dodal politik.