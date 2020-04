ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„V současné době soutěžíme zhotovitele prázdninových akcí. Třeba výtah na ZŠ Dukelská nebo zabezpečení vstupu do ZŠ Jiráskova,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský. „Chceme je udělat, dokud jsou školy zavřené,“ řekl.

Další dokonce i v rozpočtu schválené investice, ale Benešov zastavil. Nikdo totiž neví, jaký dopad bude mít současná situace na příjmy. Třeba daňové. Příliv peněz do kasy ovlivní i odpuštění nájmů podnikatelům nebo nevybírání parkovného od motoristů. Ti dodají měně korun také proto, že méně jezdí, a proto páchají méně přestupků.

„To, co můžeme odložit, odložíme, abychom měli peníze, kdyby se dělo něco ještě horšího,“ vysvětlil místostarosta a dodal, že město neuvažuje o úvěru, který by si mohlo vzít v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Ani Covid-19 zatím nezměnil postupy a regule při veřejných soutěžích. Jinak je to však s pořizováním hygienických prostředků a ochranných pomůcek. „Na nákup tohoto materiálu, který ale stále spadá do zakázek malého rozsahu, máme z výběrového řízení výjimku od rady a můžeme je provádět ve zrychleném řízení,“ dodal Roman Tichovský. Přitom ale naznačil, že se nyní bude muset přehodnotit celý rozpočet. Současná situace totiž bude mít možná i dramatický dopad na situaci města v následujícím roce 2021.

Uzavření veřejných prostor využívají k opravám i ve Vlašimi. „V Kulturním domě Blaník se renovuje salonek s kuchyňkou včetně podlah a práce jsou i v prvním patře objektu se zázemím pro dopravní hřiště v areálu Na Lukách,“ sdělil vlašimský starosta Luděk Jeništa.

Přitom potvrdil, že by současný systém výběrových řízení v běžných, i když trochu zdlouhavých lhůtách ponechal i v situacích, jaká právě nyní doléhá na každého. V samotném procesu totiž nevidí až tak zásadní rozdíl. „Jako starostové musíme počítat s tím, že výtěžnost ze sdílených daní nebude tak vysoká, jak se původně předpokládalo. Proto s dalšími investicemi budeme muset být opatrnější a přizpůsobit se. Dodržujeme zákony a myslím, že nějaké jejich rozvolnění by nebylo dobré,“ dodal Luděk Jeništa.

„Akci koronavirus“ využívají i ve Voticích. Právě v těchto dnech v základní škole zedníci rekonstruují toalety. Další investice město zatím neutlumilo, ale i k tomu se schyluje. „Stavíme dál biokoupaliště, dokončili jsme ordinaci dětské lékařky, opravujeme bytový dům. Další nezahájené větší akce, ale škrtneme. Zůstanou jen ty nutné,“ připustil votický starosta Jiří Slavík.

Uvítal by přitom zjednodušení postupů a pravidel při výběrových řízeních a to nejen v souvislosti se současnou mimořádnou situací. „Zjednodušení by nám pomohlo. Teď máme i další starosti, protože úřad nemůže fungovat jak má. Stává se, že nás administrativa, byť na akci máme prostředky, zarazí. Pak nemůžeme takovou investici realizovat v daném rozsahu a přesouváme ji do dalšího období,“ dodal.