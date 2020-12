V šestnáctitisícovém Benešově o ceně pitné a likvidaci splaškové vody v roce 2021 jednali radní už v minulém měsíci. Místní politici se nakonec shodli na tom, že Vodohospodářské společnosti Benešov (VHS), která využívá městské inženýrské sítě, nájemné nezvýší. Ani to ale nezaručuje stejnou cenu vodného a stočného jako v letošním roce. „Dohromady se zvýší o tři koruny za kubík,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský a vysvětlil, že cenu vody město už zvlášť neschvaluje, ale vypočítává se podle výše nájemného VHS.

Z těchto příjmů, které činí třiadvacet milionů korun za rok, musí Benešov podle dotačních podmínek investovat dvacet milionů do údržby vodohospodářské infrastruktury. Konkrétně do čistírny odpadních vod, která v minulých letech prošla rozsáhlou a nákladnou modernizací právě s přispěním dotace. A musí to tak pokračovat deset let. Stejně dlouhou dobu platí také koncesní smlouva mezi městem a VHS.

Až tato doba uplyne, cena vody ve městě se podle předpokladů benešovských politiků nesníží. „Peníze, které město nyní dává do infrastruktury, stačí jen na její obnovu. Navíc Benešov potřebuje zajistit vodu pro osady, další investice půjdou znovu do čistírny odpadních vod nebo přivaděče vody, a pokud na záměry získáme dotace, nebude možné zlevňovat,“ vysvětlil Tichovský.

To ve Vlašimi o ceně ceny vodného a stočného zatím nerozhodli. Radní o ní však mají jednat ještě letos. „Teoreticky se může stát, že se cena zvýší celkově o korunu za kubík pitné vody a korunu za kubík vody splaškové,“ uvedl vlašimský starosta Luděk Jeništa s tím, že důvodem k těmto úvahám jsou očekávané výpadky příjmů do městské kasy z rozpočtového určení daní.

Také ve Vlašimi se do ceny vody promítá nájemné, které VHS platí městu za užívání jeho vodovodního a kanalizačního potrubí. Případné zdražení vody obhajuje starosta tím, že město potřebuje zvýšit balík peněz na investice do vodní infrastruktury. „Všechno, co bychom vybrali navíc, by šlo zpátky do potřebného zařízení,“ dodal.

Ani ve Voticích nechce radnice sahat obyvatelům příliš hluboko do kapes. Podle starosty Jiřího Slavíka ovšem město zlevňovat nebude. Pokud pitnou vodu a likvidaci splaškové skutečně zdraží, bude to ale jen o málo. „Přistoupíme-li k tomu, bude to o korunu na kubík,“ řekl votický starosta s tím, že cena vodného a stočného se ve městě sestavuje na základě koncesní smlouvy a nájemného podobně jako v Benešově.

Město má ale smlouvu s firmou Compag Votice, kde je padesátiprocentním spoluvlastníkem. Do ceny v roce 2021 zatím žádným způsobem nezasáhne velká votická investice do letos zahájené rekonstrukce a zvýšení výkonosti čistírny odpadních vod.

Cena vodného a stočného na Benešovsku v roce 2020 včetně DPH

Benešov Benešov Vlašim Vlašim Votice Votice leden až duben květen až prosinec leden až duben květen až prosinec leden až duben květen až prosinec 46.05 44.05 44,47 43,76 45,80 43,80 41.61 39.80 41,22 38,20 46,23 44,40 87.66 83.85 85,69 81,96 92,03 88,20



Poznámka: Daň z přidané hodnoty se v květnu roku 2020 snížila z 15 na 10 procent