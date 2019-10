Jak se připravují tři obce s rozšířenou působností z Benešovska na Evropskou unií chystaný zákaz skládkování komunálního odpadu? Nejrychleji musí jednat Benešov. „Kapacita přibyšické skládky vystačí už jen na dva roky,“ potvrdil místostarosta Roman Tichovský, ale upozornil, že termín zákazu skládkování se mezitím posunul z roku 2024 do roku 2030.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Fuchs Miroslav

Benešov proto už nyní vyhlíží studii, která mu má ukázat další cestu odpadků. Ty by po uzavření skládky měly zamířit jinam. Třeba do Votic či Trhového Štěpánova. Nebo do spalovny. I k tomu ale město bude potřebovat překládací stanici.