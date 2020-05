Města na Benešovsku mimořádné investice do turismu nechystají

/FOTOGALERIE/ Staré moudro tvrdí, že peníze dělají peníze. Důkaz o tom, že je to pravda, by mohla v současné koronavirové době dát pořádná finanční injekce do oblasti turismu. Jenže, města žádné velké přelévání peněz v rozpočtu do uvedené kolonky nechystají. Jejich představitelé současnou situaci nevidí jako vhodnou k tomu, aby města pro cestovatele vytvářela nové pobídky.

Zámek Konopiště na Benešovsku. | Foto: Deník / Kellner Zdeněk

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE Například v Benešově otázku turistiky neřeší přímo radnice, ale její Kulturní a informační centrum. Tato městská obchodní společnost má svůj rozpočet a v rámci něj plánuje řadu akcí. Ty pro letošek vznikly už v době, kdy bylo jasné, s jakými penězi na ně organizace může počítat. Proto žádné mimořádné výdaje k sanaci nenadále zmrazeného turistického ruchu nechystá. „Máme produkty, které jsou připravené na novou turistickou, právě začínající sezonu,“ potvrdila ředitelka KIC Benešov Ivana Nováková. Jedním z těchto produktů je takzvaná bonusová šeková knížka, která turisty primárně posílá k drobným benešovským podnikatelům. Kouzlo bonusové šekové knížky tkví v tom, že sami turisté, kteří si ji za pouhou dvacetikorunu koupí, dostanou od uvedených podnikatelů jejich služby a zboží se slevou. „Připravili jsme ale také dvě venkovní dobrodružné aktivity – Benešovská tajemství a Konopišťský poklad,“ uvedla ředitelka KIC s tím, že cílem těchto her je stáhnout turisty, kteří primárně míří jen na Konopiště, také do města. Návštěvníky památek čekají omezení i novinky Přečíst článek › Ani město Vlašim, centrum turisticky oblíbeného kraje kolem bájného Blaníku, nesměřuje k mimořádné investici, jejímž cílem by měla být pomoc místním podnikatelům prostřednictvím následného přílivu turistů. „My samozřejmě určité kroky k přilákání turistů chystáme a děláme, ale ne sami za sebe, nýbrž v rámci destinace Kraj blanických rytířů. Ta má podporu Středočeského kraje a Vlašim je v ní, jako největší sídlo, prioritní,“ míní vlašimský starosta Luděk Jeništa. Vlašim se tak díky Kraji blanických rytířů dostává do povědomí turistů prostřednictvím tištěných publikací a map, které jsou k mání například na infocentrech. K vidění je město ale také na virtuální úrovni prostřednictvím facebooku nebo webu. „Letos se zúčastníme také turistických veletrhů, jestli k nim nakonec dojde,“ plánuje starosta a připomíná, že zviditelňování v očích turistů, potenciálních návštěvníků a těch, kteří ve městě utrácejí, je důležité nejen pro samotné město, ale také celou oblast, kterou Kraj blanických rytířů reprezentuje. Státní památky se soustředí hlavně na odkaz Valdštejnů Přečíst článek › Ani to však neznamená, že Vlašim teď chystá mimořádný finanční výdaj. Na chod destinace totiž přispívá podle dříve domluvených regulí a smluv, pravidelně. „Ročně na tuto oblast zařazujeme do rozpočtu výdaj 180 tisíc korun,“ potvrdil Luděk Jeništa s tím, že kromě uvedené částky má Vlašim v rozpočtu také dalších 150 tisíc na propagaci a využívá je při vhodných příležitostech. Ani v třetí obci s rozšířenou působností v okrese Benešov, Voticích, nyní zvláštní výdaje na „rozproudění“ přílivu turistů nezvažují. „Kvůli restrikcím jsme akce zatím jen škrtali, ale díky jejich rozvolňování víme, že můžeme pořádat akce do tří set lidí. Na více místech města proto budeme pořádat například Pohádkové léto. Jedním z magnetů návštěvy Votic by ale mohlo být také zprovoznění nového biokoupaliště,“ dodal votický starosta Jiří Slavík.

