Třebaže trávník a zemina tolik nevysychá, část obyvatel se obává klíšťat a hmyzu; nadšení z takové luční úpravy nejsou ani alergici. Pro většinu samospráv se ale jedná o novinku, kterou buď odstartovaly vloni, nebo jde o letošní premiéru.

Místostarosta Benešova Roman Tichovský řekl, že se jedná ve městě o relativní novinku. Benešov má totiž pro letošní rok nového zahradníka; ve spolupráci s technickými službami rozdělili travnaté plochy v Benešově vzhledem k jejich užití a podle toho se stanovilo, jak často se sekají. „Na sídlišti, kde se pohybují a hrají si děti, je sekání časté. Další lokality využívají lidé třeba k venčení psů. A na jiných se nepohybují prakticky vůbec – tam se seká dvakrát ročně,“ vyjmenoval rozdělení trávníků v Benešově.

Stejná situace je ve Voticích. Město kontaktovalo společnost Compag, která se mimo jiného stará právě i o trávníky. „Zelené plochy vzdálenější od centra města se nechávají narůst delší, plochy v centru se sekají pravidelně stále,“ řekl jednatel firmy Jiří Kymla. Podle jeho slov se ale jedná letos o novinku. „Starostové přicházejí s tím, že chtějí sekat méně, důvodem je horší regenerace trávníku u parkové úpravy – trávník vysychá a žloutne,“ popsal. K trendu se podle jeho slov tak připojuje stále více měst a obcí.

Luděk Jeništa, vlašimský starosta, uvedl, že má v plánu nechat udělat dvě květinové loučky v centru v podobě ostrůvků. „Co se týká trávníků, přistoupili jsme k tomuto trendu. Nesekáme nižší trávu v místech, kam nevkročí lidská noha, jsou některé stráně a místa, kde to není zapotřebí,“ podotkl. Plochy, po kterých lidé často chodí – třeba jako okolí dětských hřišť – ale sekají dále. „V tomto počasí to je ale náročné, protože tráva roste hodně rychle,“ řekl starosta Vlašimi.

Třebaže by se mohl nový trend a řešení v dobách sucha zdát jako celkem smysluplné řešení, řada obyvatel vystupuje proti trendu delších travin. Někteří lidé se obávají, zda oni nebo jejich mazlíčci nechytnou klíště, svůj názor na luční úpravu trávníků mají i lidé trpící alergií.

Problém je podle starostů ale ten, že někde lidé vystupují proti delší trávě – a když se poseká, ozve se jiná skupina, že by naopak měla být tráva delší. „Lidé mají informaci, jaký trávník se udržuje kterým způsobem. Byli jsme někdy pod palbou kritiky, proč se konkrétní trávník neseká, ale po tom vysvětlení se to zlepšilo,“ uvedl benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Benešovskou zajímavostí je i to, že od příštího roku plánují vyhovět zájemcům, kteří by si chtěli trávu na loukách posekat a usušit – třeba jako krmivo pro zvířata. „Jednáme s nimi a budeme rádi, když to tak budou dělat,“ dodal benešovský místostarosta.