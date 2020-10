Materiál na hráz rybníka v Peceradech přivezly nákladní vozidla z pole

/FOTOGALERIE/ Do závěrečné fáze vstupuje rekonstrukce rybníka v Peceradech, místní části Týnce. Vodní plocha přitom nemá ani žádné jméno. Je jedním z umělých jezer, které leží na potoce, vlastně jen stružce vody zvané Podhájský potok. Ten nezásobuje nedaleký Podhájský rybník, ale odvádí vodu do řeky Sázavy přes údolí s původní cestou z Týnce do Pecerad, zvanou Dolnice.

Rekonstrukce rybníka v Peceradech. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Tento nejníže položený rybník patří, na rozdíl od nádrží výš, městu. „Oprava rybníka přijde město na zhruba dva miliony korun a polovinu z toho hradí dotace,“ sdělil týnecký starosta Martin Kadrnožka. V současné době firma, která zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovitele, betonuje kavernu, tedy zařízení sloužící k udržování výšky hladiny a vypouštění vody. Už před tím ze dna nádrže nákladní auta odvezla stovky tun bahna a sedimentu a uložila je na pole nad obcí. Poté, co z nich odtekla voda, je tam rozhrnuly zemní stroje. A právě tam také bagr vyhloubil velkou jámu. Někdejší škola v Neustupově má naději na znovuvzkříšení Přečíst článek › „Původní hráz rybníka bylo potřeba odbagrovat a zpevnit novou navážkou. K tomu jsme chtěli použít původní zeminu, ale ukázalo se, že není úplně vhodná a nelze ji dobře zhutnit tak, aby nepropouštěla vodu,“ vysvětlil starosta. Právě proto náhradní materiál našli stavitelé na poli za Pecerady, které patří městu. Kvůli tomu tam také vznikly ony jámy. Ty tam však nezůstanou a do vyhloubeného prostoru se zase na oplátku nastěhuje materiál z původní hráze. O titul Alej roku se uchází javorová alej v Nespekách Přečíst článek › Nádrž má podle náhledu do katastrálních map plochu tři tisíce metrů, ale faktická vodní plocha je jen zhruba třetinová. Po válce, když ještě v zimě mrzlo, se právě tam odehrávaly dokonce i oficiální hokejové zápasy. Dřevěné mantinely stojící na ledu vymezovaly hřiště a hrát se mohlo i po setmění. Na hrázi a také na druhé straně, přímo ve dně nádrže, byly ukotveny sloupy, na nichž viselo osvětlení. Rybník v posledních letech využívali týnečtí sportovní rybáři, ale na opravu netěsné hráze neměli peníze. Rekonstrukce rybníka by podle starosty Martina Kadrnožky měla skončit letos v listopadu.

