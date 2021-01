„Generace, která na tu dobu doplatila nejvíc, už není, ale v rodinách je pořád uloženo, jaká tragédie jejich předky postihla,“ potvrdil starosta Maršovic Bohumil Ježek po dotazu, zda jsou v obci ještě stále znát stopy po vystěhování, která nařídili kvůli vzniku cvičiště zbraní SS nacisté.

„Často nás ale zaskakují opakované nálezy nevybuchlé munice,“ upozornil lídr radnice, který z tohoto postu řídí život obce celou dekádu. „Velmi jsme se obávali například kopání základů pro čistírnu odpadních vod. Naštěstí se nic ale nestalo,“ dodal.

Zdroj: DENÍK

Na jaře 1945 sice okupanti odtáhli, lidé se vrátili, ale progresivní rozvoj sídla nepřišel. To, co nezničila válka, dorazila na dlouhé roky vláda jedné strany. Také proto se v Maršovících do dnešních dnů neudržela například základní škola. „Děti jezdí většinou do Neveklova, ale některé i do Bystřice,“ připomněl starosta.

Zůstala naštěstí alespoň školka. S možnou kapacitou dvaapadesáti míst tam rodiče vozí 40 potomků. Dvoutřídní mateřinka sídlí v budově z 19. století v nejstarší a nejmalebnější části sídla, kolem kostela a fary.

Radnice kvůli MŠ několikrát žádala o dotace na opravu střechy, ale nakonec hrozily velké škody, proto materiál i práce zaplatila urychleně raději sama. Podporu od kraje však získala alespoň na fasádu.

„Vrátili jsme budově vzhled z třicátých let minulého století,“ potvrdil starosta s tím, že další rekonstrukce pokračují uvnitř budovy. „Loni to byla třeba podlaha v jídelně. Na letošní jaro plánujeme rekonstruovat také půl století starou dlažbu na přístupovém chodníku,“ plánuje lídr radnice.

Současně přiznává, že ho velmi potěšilo, že by se brzy k životu měla probudit také fara. Tu získala loni od křečovické farnosti Charita Starý Knín. „Objekt hodlá opravit pro komunitní centrum,“ prozradil starosta. „Věřím, že se to povede a my to budeme podporovat,“ slíbil Bohumil Ježek.

Školka je sice v dobrém stavu, ale v tom finálním stále ne. K němu dospěla po deseti letech naopak obecní kanalizace. Jednu z nejdůležitějších akcí spojenou i s výstavbou s čistírnou odpadních vod odstartovali Maršovice přípravou v roce 2011. Pak městys jednal o dotacích a loni dílo dotáhl do konce.

„S faktickým budováním se začalo až v říjnu 2017,“ připomněl maršovický starosta. „Problém byl třeba v tom, že stavba měla kvůli dotacím termín dokončení, Současně jsme u nás ale chtěli vyřešit i opravy komunikací,“ uvedl starosta.

S kanalizace se skončilo na podzim, ale Maršovicím se podařilo dojednat opravu komunikací, kde se pokládaly kanalizační trubky, až na další rok. To bylo velmi důležité, protože si zemina ve výkopech mohla sednout.

„Podařilo se nám domluvit i se Středočeským krajem, a tak máme v centru silnice opravené v celé šíři. A opravili jsme i další místní komunikace. Konec akce včetně kolaudace ČOV jsme měli loni v září,“ dodal starosta s tím, že za vybudování městys zaplatil necelých 50 milionů korun. Dotace pomohly 24 miliony a 13 milionů si radnice půjčila.

„Ročně tak splácím dva miliony korun,“ řekl Bohumil Ježek s tím, že při stavbě kanalizace dala radnice téměř dva miliony korun na opravy obecního vodovodu. Splašky obyvatel 15 místních částí lze likvidovat v maršovické ČOV. Zájemcům o domácí čističky obec také pomáhá finančně částkou 20 tisíc korun. Každoročně tak radnice uspokojí pět žadatelů.