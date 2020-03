Zadal objednávku Luboši Říhovi, ze kterým již dlouho úzce spolupracuje a který je kromě jiného majitelem krejčovské dílny. Ten zajistil lidi, prostory a teď šije pro Alzheimer zařízení tisíce roušek. Svou pomoc chce rozšířit i na lidi ve Voticích, kde bydlí.

"Rád bych také votickým občanům, hlavně seniorům, věnoval 1000 roušek. Během zítřejšího dopoledne dopravíme 350 kusů do krámku Domácí Štěstí k paní Andreasové a dále 350 kusů do potravin k panu Poskočilovi do krámku, kde si je budou moci vyzvednout. Zbylých 300 kousků rádi rozvezeme seniorům a těm, kteří se do odběrných míst nemohou dostavit," dodal Šedivý.

V případě zájmu o dovoz roušek prosí zájemce, aby kontaktovali jeho spolupracovnici Zdeňku Nebřenskou na telefonním čísle 606 660 631 nebo Dominiku Chalušovou na telefonním čísle 606 660 629. "Všechny moc zdravím a pevně věřím, že to společně zvládneme," řekl Milan Šedivý.