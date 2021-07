/FOTOGALERIE/ Po dvoudenní brigádě v tornádem zdevastované Moravské Nové Vsi se v pondělí 28. června podvečer domů vrátilo sedm mužů ze Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Louňovice pod Blaníkem. Unavených z práce, ale zmožených také psychicky. To, co spatřili na jihovýchodě Moravy, si nedovedli v podstatě ani představit.

Pomoc dobrovolných hasičů z Louňovic pod Blaníkem v tornádem zasažené Moravské Nové Vsi. | Foto: SDH Louňovice pod Blaníkem

„Myslím, že hlavně místním to, co se tam stalo, zůstane dlouho v paměti. My tam jeli pomáhat, nebyl čas na to přemýšlet nad tou situací,“ přiznal jeden ze sedmičlenné jednotky SDH Louňovice pod Blaníkem Miroslav Kratochvíl s tím, že všude bylo spoustu stavební suti a jedním z úkolů brigády z Podblanicka bylo odlehčit podlahám na půdách. „Pod tou váhou hrozilo propadnutí stropů,“ popsal dobrovolný hasič s tím, že všude byly střešní tašky zasekané do zateplených fasád domů nebo dveří a všude chyběla skla oken.