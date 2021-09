Zejména malé návštěvníky oslnila Majda, která umí doslova zajímavé psí kusy. Děti při vystoupení ocenily hlavně její hravost. Svůj prostor dostaly různé spolky jako třeba Skauti, Sokol s výstavou s názvem Jsme Sokol nebo Péťův podblanický veterán klub. To byl jen krátký výčet z programu slavností. Vše doplňovaly pouťové atrakce na náměstí. Organizátoři dokázali obstarat i to nejdůležitější - krásné slunečné počasí.

Ten zcela zaplnil zámeckou zahradu. Komu se zdálo divné, že je prostor před podiem prázdný, dostal záhy odpověď. Zaplnil ho Babinec se svou Jerusalema Dance Challenge, díky sociálním sítím známou podporou zdravotníku v době pandemie. Vyhrazený prostor se nakonec ukázal jako nedostatečný, neboť se k Babinci přidávali další tanečníci a to včetně Lukáše Pavláska, který celý program slavností moderoval a měl zde i své vystoupení.

Svatováclavským slavnostem patřila sobota 25. záři v Louňovicích pod Blaníkem. Program začal bohoslužbou na úpatí Blaníku a následným průvodem do Louňovic. Tam už na návštěvníky čekal opravdu bohatý program. Od jarmarku, přes koncerty dobové hudby, ukázky života ve středověku a šermířské souboje, až po největší lákadlo, kterým byl koncert Petry Janů se skupinou Amsterdam.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.