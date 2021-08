Středočeské hejtmanství v rámci zajišťování dopravní obslužnosti ruší objednávky osobních vlaků na 12 železničních tratích lokálního významu, přičemž na pěti z nich zůstane zčásti zachován rekreační provoz: o sobotách, nedělích a svátcích v době platnosti letního času.

Týkat se to má vlaků v úsecích Křinec–Městec Králové, Rakovník–Kralovice, Čisovice–Mníšek pod Brdy–Dobříš; stejné to má být ještě v úsecích Mšeno–Mladá Boleslav a Mělník–Mšeno, kde se však počítá i se zachováním čtyřhodinového intervalu v pracovních dnech. V některých obcích i městech, jichž se rušení vlaků týká, znamenal tenhle ortel šok.

Nesouhlas starostů i ministra

Proti změně, která se má stát skutečností od prosincové platnosti nových jízdních řádů, se vzedmula vlna odporu. S nesouhlasem se ozývají nejen občané, ale i představitelé obcí, místních firem – a také vedení Správy železnic či ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Na středu 25. srpna je svolána neveřejná schůzka představitelů ministerstva s krajskými politiky, kde se obě strany budou snažit přesvědčit protivníky o své pravdě. Po jejím skončení bude jasno: sklonek srpna je v cyklu příprav jízdních řádů, jež pak platí od prosince, posledním termínem, kdy se ještě dá pracovat se změnami. Pak už jen s velkými obtížemi.

Autobusy dopravu zlevní

Ještě před schůzkou vyložila karty na stůl hejtmanka Petra Pecková (STAN). Ve videonahrávce zveřejněné na facebooku naznačila, že představitelé kraje nemají důvod měnit své rozhodnutí; jinou cestu než seškrtání vlaků a jejich nahrazení autobusy nevidí. Autobusy mají levnější provoz – a navíc nejsou vázány na koleje a perony u nich vybudované: mohou zajíždět přímo do obcí.

Já se o tom všude možně sáhodlouze rozepisuji a pak přijde @PPeckova a všechno to dokáže srozumitelně vysvětlit v pár slovech :-)https://t.co/g01omB3re0 — Petr Borecký (@BoreckPetr) August 20, 2021

„Neznamená to, že tratě rušíme,“ zdůrazňuje Pecková v nahrávce natočené na nádraží – jak v kolejišti, tak na nástupišti počmáraném sprejerskými malůvkami. Připomněla, že existovat budou dál – a dopravu může objednat stát nebo soukromník. „Ale já vám garantuji, že to žádný soukromník provozovat nebude, protože je odpovědný a ví, že by zkrachoval,“ konstatovala.

Příspěvková organizace IDSK, Integrovaná doprava Středočeského kraje, v červnu vyčíslila, že rušení lokálek přinese úsporu 52,2 milionu korun ročně. Podle Havlíčka to pro kraj, který na dopravu vynakládá z rozpočtu 3,5 miliardy korun, představuje drobné, které jsou pod jeho rozlišovací schopností.

Pecková ale nesouhlasí: každá koruna se počítá, přičemž je třeba mít na paměti, že na veřejnou dopravu a dopravní infrastrukturu jde v rámci rozpočtu 60 procent peněz, s nimiž mohou představitelé kraje volně disponovat – a je třeba pamatovat i na další povinnosti: zejména týkající se zdravotnictví (včetně zajišťování provozu záchranné služby), školství, sociální oblasti, kultury a životního prostředí.

Havlíčkovi navíc vzkazuje, že místo orodování za provoz lokálek ve středních Čechách by si jako mistr měl hledět významnějších problémů: konkrétně upozorňuje na hlavní koridory, které jsou podle ní přeplněné tak, že už nezvládají pojmout další vlaky, a nemají dostatečné zabezpečení. Ohradila se také proti tomu, že ministerstvo zrušilo dotační podporu na nákup nových vlaků.

Půl druhého procenta cestujících

V souvislosti s lokálními tratěmi Pecková uvedla, že v jejich spádové oblasti žije jen 115,5 tisíce občanů. Upozornila, že jestliže celkově vlaky ve středních Čechách převezou za rok 42 milionů cestujících, na lokálky z toho připadá 600 tisíc – což představuje podíl 1,4 procenta. V praxi jsou podle ní některé vlaky využívány na deset procent své kapacity, jiné z pěti procent – a někde se vytíženost blíží nule.

Jako příklad Pecková zmínila trať Čelákovice–Mochov, kde prý bývá běžné, že ve vlaku sedí pouze jediný pasažér. Slova o tom, že by bylo levnější vozit tyto lidi taxíkem, označila hejtmanka za „nadsázku, která ale nemá daleko od pravdy“.

Pecková připouští, že v minulosti stát některé z lokálních tratí, kde se nyní mají osobní vlaky rušit, rekonstruoval – podle ní to ale dělat neměl: „Bylo to v souvislosti s ekonomikou provozu šílenství a naprostá finanční neodpovědnost.“

S hejtmančiným videem se prostřednictvím twitteru ztotožnil i středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN), s jehož jménem bývá rušení vlaků spojováno nejčastěji. „Já se o tom všude možně sáhodlouze rozepisuji – a pak přijde @PPeckova a všechno to dokáže srozumitelně vysvětlit v pár slovech,“ ocenil.

Plánované omezení provozu osobních vlaků

- Trať 012 Plaňany zast.–Kouřim: ukončení provozu; plánovaná úspora 2,1 milionu korun

- Trať 062 Křinec–Městec Králové: provoz v sobotu, neděli a svátek v období platnosti letního času; plánovaná úspora 3,3 milionu korun

- Trať 063 Bakov nad Jizerou–Dolní Bousov: ukončení provozu; plánovaná úspora 1 milion korun

- Trať 064 Mšeno–Mladá Boleslav: interval 4 hodiny v pracovních dnech celoročně + provoz v sobotu, neděli a svátek v období platnosti letního času; plánovaná úspora 13,6 milionu korun

- Trať 076 Mělník–Mšeno: interval 4 hodiny v pracovních dnech celoročně + provoz v sobotu, neděli a svátek v období platnosti letního času

Trať 094 (Kralupy nad Vltavou)–Vraňany–Lužec nad Vltavou: ukončení provozu; plánovaná úspora 2,2 milionu korun

- Trať 095 Straškov–Zlonice–(Slaný): ukončení provozu; plánovaná úspora 800 tisíc korun

- Trať 162 Rakovník–Kralovice: omezený sezonní provoz v sobotu, neděli a svátek v období platnosti letního času; plánovaná úspora 8,2 milionu korun

- Trať 204 Březnice–Rožmitál pod Třemšínem: ukončení provozu; plánovaná úspora 4,5 milionu korun

- Trať 210 Čisovice–Mníšek pod Brdy–Dobříš: sezonní provoz v sobotu, neděli a svátek v období platnosti letního času; plánovaná úspora 11,5 milionu korun

- Trať 222 Vlašim–Trhový Štěpánov: ukončení provozu; plánovaná úspora 5 milionů korun

- Trať 233 Čelákovice–Mochov: ukončení provozu (převod výkonů na jinou trať)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje