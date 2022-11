Podle měsíčního výhledu počasí, který vydává pravidelně Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), má být období do 4. prosince teplotně průměrné.

„První týden, tedy od 7. do 13. listopadu bude teplotně nadprůměrný až průměrný s minimálními nočními teplotami kolem 6 °C, v noci na čtvrtek jen kolem 2 °C. Maximální denní teploty budou kolem 13 °C, na začátku týdne i přes 20 °C, na konci už jen do 12 °C. Ostatní týdny budou většinou průměrné, relativně nejchladnější bude poslední týden období s minimálními teplotami kolem 1 °C a nejvyššími kolem 7 °C. Období jako celek bude pravděpodobně srážkově průměrné s úhrny v jednotlivých týdnech kolem 10 mm. Hlavně v závěru období se mohou objevit od vyšších poloh sněhové vločky,“ stojí v předpovědi počasí ČHMÚ na období od 7. listopadu do 4. prosince.

Průměrná teplota v Česku v tomto období byla přitom například v letech 1991 až 2020 3,5 °C.

A jaké jsou teplotní a srážkové rekordy? Tyto údaje, které jsou zaznamenávány od roku 1941, udávají, že nejnižší průměrná teplota -0,8°C byla zaznamenána v roce 1965, nejvyšší 6,7°C v roce 2006. Nejnižší úhrny srážek v tomto období, pouhé 2 mm, jsou z roku 2011, naopak nejvyšší z roku 1947, kdy napršelo 81 mm.

I když řada lidí považuje podzim za smutný, často deštivý čas, barevně je to kouzelné roční období.

Díky letošnímu poměrně teplému podzimu si možná ani neuvědomujeme, jak blízko jsme zimě. Například na benešovském Masarykově náměstí už není po listech lip ani památky. To platí jak pro větve stromů, tak pro dlažbu pod nimi, z níž pracovníci technických služeb odvezli hromady nahnědlého a žlutého listí.

Podobný obrázek se naskýtá také v zámeckém parku na Konopišti. Z mnohých míst tam správa zámku listí také už nechala odvézt, jinde k tomu teprve dojde.

Místy, do kterých hrábě zahradníků určitě nezasáhnou, jsou hladiny konopišťských rybníků. Nejvíce patrné je to na tom největším, Konopišťském. Česla před stavidly na hrázi nádrže zadržují plovoucí listí, které už nasáklé vodou klesá ke dnu a vytváří typicky bahnité rybniční dno. Na rozdíl například od česel elektráren, kam mají správci pohodlný přístup a mohou nečistoty odstranit, k zábranám na hrázi Konopišťského rybníka se lze dostat a zbavit je naplavenin pouze na pramicích.