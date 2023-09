/FOTO, VIDEO/ Čtrnáctý ročník soutěže studentů zahradnických škol Lipová ratolest skončil. Deset čtyřčlenných družstev ze středních škol i učilišť z celé České republiky během tří dnů proměnilo docela obyčejné zákoutí Benešova v prostor, kam bude radost zajít.

„Je to hezké, ještě aby to vydrželo,“ připomněla žena z jednoho z panelových domů v sousedství soutěžního prostoru, když procházela kolem. Místo pod věžemi benešovských paneláků vedle bazénu Bioska je skutečně klidným místem. Zda právě to nepřivábí nenechavce a vandaly, ukážou už následující dny a týdny.

Soutěžící místo podle předem daného projektu osadili studenti řadou cibulnatých a hlíznatých květin. Kolem chodníků pak jen do země usadily hranolovité patníčky z dubového dřeva. „Ty keře nejsou bobkovišně, které jsou jedovaté a nemohou přijít do blízkosti dětského hřiště, ale aronie,“ vysvětlila ke keřům zasazeným kolem tamního oploceného dětského hřiště Jana Šimečková, ředitelka pořádajícího Svazu zakládání a údržby zeleně.

Studenti pracovali zdarma

Ještě zhruba dvě hodiny před vypršením soutěžního času studenti i jejich pedagogický dozor ve svém vymezeném sektoru doslova „kmitali“. „Družstva zdrželo to, že blízko povrchu narazili na několika místech na beton. Dozvěděla jsem se, že tu kdysi stávaly domy a že je to nejspíš jejich pozůstatek,“ připomněla Šimečková s tím, že právě proto povolila při pracích účast také kantorům.

„Myslím, že si za ty dva předchozí dny soutěže porotci udělali dostatečně objektivní obrázek o práci jednotlivých družstev,“ dodala. Prostor zkultivovali studenti zcela zdarma. Revitalizace místa ale přišla město Benešov na necelé dva miliony korun a to za nákup sazenic i materiálu a mobiliáře.