Každý všední den tam bezpečnostní poměry na silnicích zhoršovaly stovky aut rodičů, kteří své děti přivezli až před bránu škol a školek. Jejich péči měly nahradit místo původních dvou, hned tři linky – modrá, zelená a oranžová.

„Autobusy jezdí od začátku září. Bohužel kvůli dopravním stavbách v Nádražní ulici zatím jen podle výlukového jízdního řádu,“ vysvětlil Zdeněk Zahradníček, benešovský místostarosta.

Přes nepříznivé okolnosti město zatím systém ponechá v módu, do něhož městská hromadná doprava vstoupila zhruba před dvěma měsíci. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že se život v budovách škol škol, znovu zastaví kvůli koronaviru. „Pokud by však mělo opatření vlády o omezení školní docházky trvat až do Vánoc, zvážíme, zda systém ponechat v současné podobě. Nyní autobusy jezdí především pro seniory, kteří je využívají pro cesty k lékaři nebo za nákupy – a to jak ráno, tak odpoledne,“ vysvětlil Zahradníček.

Jak se systém, který město přijde dráž než ten předchozí dvoulinkový, osvědčil, ale prozatím radnice nemůže objektivně zjistit. Žáci nechodí do školy, proto se ani nepřepravují autobusy. „Přesto hodnocení dopravy v nové podobě budeme mít, a to na konci letošního roku,“ sdělil místostarosta s tím, že od ČSAD Benešov získá město údaje o tom, která linka v které denní době byla využívána víc a která naopak minimálně. Od toho se pak bude odvíjet rozhodnutí o tom, jak dopravu v Benešově upravit.