Závada oddálila lidi ze sousedních vsí, komunikace je zatím uzavřena na neurčito

Na konci dubna začnou mít k sobě obyvatelé dvou místních částí městyse Maršovice dál. Ne, že by se pokazily jejich sousedské vztahy, ale stane se tak vinou technické závady na nejkratší asfaltové spojnici. Ze Zahrádky do Dlouhé Lhoty to bude místo kilometru více než dva.

Situační plánek uzavírky mezi Zahrádkou a Dlouhou Lhotou. | Foto: Městský úřad Benešov

Důvodem přechodné úpravy provozu, která začne v pátek 29. dubna a zatím nemá stanovený termín ukončení, je havarijní stav propustku u bezejmenného rybníčku vedle uvedené místní komunikace. Situační plánek uzavírky mezi Zahrádkou a Vysokou Lhotou.Zdroj: Městský úřad Benešov O situaci informoval Silniční správní úřad Benešov s tím, že požaduje okamžité uzavření komunikace mezi Zahrádkou a Dlouhou Lhotou, v souvislosti s havarijním stavem propustku. Ten se částečně propadl a pro silniční dopravu je nebezpečný a ohrožující.