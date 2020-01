V přeneseném slova smyslu mohou obyvatelé sídel rozhodovat prostřednictvím zvolených zastupitelů, kam investovat obecní peníze. Platí to také ve městě nad řekou Sázavou, i když tam jsou ještě o kousek dál. „Obyvatelé mohou poprvé rozhodnout, kam půjde městem vyčleněný půlmilion,“ potvrdila Lenka Morávková s tím, že výši částky a také pravidla jejich využití schválili zastupitelé.

„Je to výzva pro aktivní občany, kteří mají nápad, jak peníze využít k prospěchu všech. Projekty by to měly být proveditelné během roku 2020,“ upřesnil starosta Martin Kadrnožka a připomněl, že takový, participativní rozpočet by radnice ráda opakovala každoročně.