Lidé z Poříčí se na stát nespoléhají, pomohli si raději sami

Obec Poříčí nad Sázavou, v níž žije 1321 lidí, je nejspíš jediným takto velkým sídlem v Česku, kde bude mít po víkendu každá domácnost svou dezinfekci. A to přes to, že tohle zboží je, vedle účinných respirátorů, nedostatkové. „Začali jsme ji shánět minulý víkend a bylo to hodně komplikované,“ přiznal starosta Jan Kratzer.

Ochranné pomůcky a dezinfekci si v Poříčí nad Sázavou zajistili dříve, než to dokázal udělat stát. | Foto: FB Poříčí nad Sázavou