Není slabozraký ani slepý, ale své posluchače a ani jediného současného spoluhráče - dudáka, nevidí. Hraje totiž po setmění z balkonu svého bytu v devátém patře paneláku v ulici Jiřího Horáka. A na balkonech má také své posluchače.

Muzicírovat po večerech začal poté, co si přečetl u vchodových dveří výzvu, aby lidé po dvacáté hodině poděkovali potleskem záchranářům a všem, kteří v těchto nelehkých dnech pomáhají. „Bylo to hezké, ale trochu smutné. Za chvíli bylo zase ticho. Tak jsem se rozhodl, že to zpestřím hrou na trubku,“ vysvětlil své pohnutky k bezplatnému koncertování.

Od té doby hraje každý den. A ještě nějakou dobu chce vytrvat. „Po týdnu hraní se po mém vystoupení přidal také dudák. Kdo to je, ale dodnes nevím,“ přiznal trumpetista, který má v hlavě připravených 42 skladeb. „Věřím, že než je všechny přehraji, bude po karanténě,“ dodal Richard Hrabík.