A zatímco sociální demokraty by voliči z Benešovska do parlamentu pustili, neboť jim věnovali přes pět a čtvrt procenta hlasů, komunistům vystavili necelými čtyřmi procenty stopku.

V benešovském okrese zasáhlo do výsledků voleb svými hlasy přes 53,5 tisíce voličů, dalších téměř pětadvacet tisíc lidí k volebním urnám nedorazilo. V regionu by parlamentní volby vyhrálo s více než osmadvaceti procenty ANO 2011, v patách mělo SPOLU s bezmála sedmadvaceti procenty, následovali Piráti+STAN s téměř sedmnácti a půl procenty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.