Docela oblíbeným místem u řeky Sázavy je Areál Samopše. Kapacita tamního ubytování je 250 míst, ale podle majitelky Niny Klímové se tam vodáci jen zastavují. V restauraci se posilní a občerství a pak nasednou zpátky na lodě a pokračují v plavbě dolů po proudu řeky. Až do jedenáct kilometrů vzdáleného města Sázavy. Tam většinou přirážejí ke břehu na Sázavském ostrově.

„Nemáme tu základnu lodí, jako je šestnáct kilometrů proti proudu v Českém Šternberku,“ vysvětlila Nina Klímová jeden z důvodů, proč v Samopších turisté nezůstávají delší dobu. „Nemáme pro ně ani kulturní vyžití jako třeba v Sázavě,“ doplnila.

I tak bývalo místo oblíbené pro ubytování školáků. Ani ti však letos do Samopší nepřijedou. Podle majitelky kempu se lidé stále bojí nového koronaviru a z toho důvodu odříkají i ubytování sjednaná na září.

Podle Petra Kejdany, ředitele areálu Sázavský ostrov, který nabízí širokou škálu ubytování od stanu po hotel, je zájem ze strany turistů letos proti předešlým létům o něco větší. Zda to má na svědomí právě koronavirus, ale netuší. „Jsme s letošní návštěvností spokojeni. Odhaduji, že je zhruba o desetinu vyšší,“ uvedl ředitel.

Připomněl, že kemp vázaný na řeku Sázavu navštěvují letos nové tváře, tedy lidé, kteří by za normální situace nejspíš vyrazili do Chorvatska k moři. Na druhou stranu však upozornil, že se rekreanti, kteří vyhledávají odpočinek na březích řek, pravděpodobně rozptýlili po celém území republiky, proto není nárůst turistů na Sázavském ostrově nikterak dramatický.

„Situace s vodou na českých řekách je všude dobrá a téměř všechny řeky se dají jezdit i nyní, v létě,“ vysvětlil Petr Kejdana. Jeho slova o vyšším zájmu turistů potvrdil také Jaromír Biolek, který provozuje kemp v Náklí v Týnci nad Sázavou.

„Letošní sezóna je z mého pohledu dobrá. Možná je to ale nejen tím, že lidé nejezdí do ciziny, ale také proto, že v Sázavě je letos po šesti letech i v létě dost vody,“ uvedl podnikatel. „Možná je to souběh obou faktorů, ale na dolním toku Sázavy z Týnce do Pikovic se posledních šest let v létě jezdit nedalo. A nyní to jde pořád i teď, v polovině srpna,“ dodal.