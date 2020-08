Přes 111 milionů korun vydělala loni pětice velkých středočeských nemocnic, oblastních nemocnic kraje. Plusový výsledek hospodaření vykázaly všechny.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Ziskem ve výši 40,5 milionu korun se na tom významně podílela i akciová společnost kraje v Kladně, jejíž výsledky bývaly v minulých letech záporné. A s čísly značně vysokými. Tentokrát auditovaný výsledek hospodaření ukazuje kladný výsledek; do haléře vyčíslený na 40 554 640,30 Kč. V rámci krajských nemocničních akciovek je to druhé nejlepší číslo hned za nemocnicí v Kolíně, jejíž výsledek se nebývale zakulatil: 65 462 000,00 Kč. „Kladného hospodářského výsledku dosáhlo všech pět nemocnic,“ upozornil kolegy v krajském zastupitelstvu středočeský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO); mimochodem – také Kladeňák. Ve všech případech budou z loňského zisku sníženy ztráty jednotlivých zařízení z předchozích let.