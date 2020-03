„Celá ta nabubřelá hysterie je jen snahou vrcholných politiků ukázat, jak dobře se o nás starají, i když to tak není,“ míní Alice Čečilová, praktická lékařka z Týnce nad Sázavou a vychází právě z toho, že by se stát měl v první řadě postarat o lékaře, kteří si musí pořídit za dva tisíce i sadu jednorázových ochranných oděvů. Kvůli situaci dokonce týnecká lékařka zvažuje, že zavře.

Tak daleko s úvahami zatím nezašla její kolegyně Petra Šimonová z Vlašimi. „Bylo by to to nejjednodušší,“ zasmála se myšlence. I ona ale kritizuje počínání odpovědných úředníků. „Roušky sháníme po všech lékárnách a nikde nejsou,“ řekla s tím, že zatím jí nedorazily ani ochranné oděvy, které si objednala už před několika dny.

Online reportáž

„Neexistuje žádný centrální přísun ochranných pomůcek a já sama už jsem do téhle záležitosti dala desítky tisíc. Pořád ale nemám všechno. Už jsem z toho nešťastná, štve mě to,“ tvrdí lékařka Petra Šimonová.

Uvedla také, že každý den v televizi slyší, co všechno lékaři ví a jak dobře jsou informováni. „Přišly mi jen dva maily, ale praktické rady, kdy bych se měla do ochranného oděvu obléci, chybí. Situace není dořešená a politici si na tom jen kasají triko.,“ míní.

Zavřít ordinaci nehodlá ani benešovský praktický lékař Miloslav Hoke. „Úzkostlivě dodržujeme to, co zaznívá v masmediích a věříme, že lidé, kteří se vracejí třeba z Itálie, vezmou informace vážně a předem zavolají,“ řekl.

I on ale připustil, že základní ochranné pomůcky lékařům chybí. „Budu znovu jednat s lékárnami, abychom měli roušky a dezinfekce. Na nás se asi pozapomnělo,“ uvedl a připomněl, že věří tomu, že se situace zlepší. „Dávám tomu týden,“ dodal.